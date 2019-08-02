Ülkesinin Yemen'deki askeri güçlerinin bir bölümünü çekmesini operasyonların azaltılması ve koalisyon güçlerinin yeterli olması gibi gerekçelere bağlayan BAE'li akademisyen Abdullah, "Yemen'den tamamen çekilerek eve dönüş her an gerçekleşebilir." dedi.

Sudan'da Ömer el-Beşir yönetiminin devrilmesinin ardından yönetimi ele alan Askeri Geçiş Konseyi de Yemen bataklığından ivedilikle çıkmak için politikalarını gözden geçirmeye başladı bile.

ABD yönetiminin doğrudan destek vermediği Mısır'ın ise asker gönderme konusunda çekinceli davrandığı Yemen'de, BAE geri adım atmaya ve bir an önce bu ülkeden çıkmaya hazırlanıyor.

KAHİRE (AA) – AYDOĞAN KALABALIK - Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) öncülüğünde kurulan askeri koalisyonun Yemen'de İran destekli Husilere karşı 2015'te başlattığı operasyonlardan askeri bir başarı elde edilemedi.

Sudan yönetimi tarafından gönderilen askeri güçler de Yemen'i terk etmeye başladı. Koalisyon güçlerine bağlı Batı Kıyısı Cephesi Sözcüsü Vaddah ed-Debiş, 24 Temmuz'da basına verdiği demeçte, "Sudan askeri güçleri üç bölgeden çekildi ve boşalan bölgelere Yemenli birlikler yerleştirildi." diye konuştu.

Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'ın geçen salı günü Sudan devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, "koalisyonda kalmaya devam edeceklerini, çekilme olmadığını sadece askeri güçlerin mevzi değişimi yaptığını" söylemesi ise "moral motivasyon üstünlüğünü karşı tarafa kaptırmamaya matuf bir açıklama" olarak yorumlandı.

- Yemen'de askeri üstünlük sağlamak zor

Suudi Arabistan, BAE ve Sudan gibi düz araziler ve çöllerle kaplı ülkelerin askerlerine göre dağlık ve engebeli olan Yemen coğrafyası, oldukça zorlu bir bölge olarak değerlendiriliyor.

Ürdünlü emekli General Kasıd Mahmud, Suudi Arabistan ve BAE'de baş gösteren ekonomik sıkıntılar, bu ülkelerin iç kamuoyundan gelen baskı ve itirazlar ile İran yönetiminin Husilere verdiği desteğin, Yemen'de koalisyon güçlerinin askeri sonuç elde etmesini oldukça zorlaştırdığını düşünüyor.