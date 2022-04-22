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Baerbock'tan yeni NATO stratejisi talebi

22.04.2022 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, NATO'nun doğu kanadının güçlendirilmesine yönelik yeni bir NATO stratejisi geliştirilmesi gerektiğini ve bu strateji içinde Almanya'nın üzerine düşeni yapacağını dile getirdi.

Baerbock'tan yeni NATO stratejisi talebi

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, NATO'nun doğu kanadının olası bir Rus saldırısına karşı korunması için, ülkesinin de "esaslı katkı" sağlayacağı yeni bir İttifak stratejisi geliştirilmesi gerektiğini dile getirdi. Resmi ziyaret amacıyla Litvanya'da bulunan Baerbock, başkent Vilnius'ta bir araya geldiği Litvanyalı mevkidaşı Gabrielius Landsbergis ile yaptığı görüşmenin ardından, Rusya'nın Baltık ülkelerine olası bir saldırısında, NATO'nun önce bu ülkeleri feda edip sonra kurtarmaya yönelik bir anlayışı uygulamak yerine, anında cevap verme ve kapsamlı bir biçimde karşı koyma kabiliyetine sahip olması gerektiğini ifade etti.

Bunun için İttifak'ın doğu kanadını tutan NATO güçlerinin bu doğrultuda yeniden yapılandırılması gerektiği konusunda Landsbergis ile aynı görüşü savunan Baerbock, şu an yaklaşık bini Alman olmak üzere, Litvanya'da toplam bin 500 NATO askeri bulunduğunu ve bu sayının artırılması gerektiğini dile getirdi. Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, ülkesindeki NATO varlığının yaklaşık 4 bin kişiden oluşacak bir tabur seviyesine çıkarılmasını isterken, Baerbock bu konunun Haziran ayında, İspanya'nın başkenti Madrid'te yapılacak olan NATO zirvesinde karara bağlanması durumunda, Almanya'nın üzerine düşen görevi yerine getireceğini belirtti.

"İttifakın her santimetrekaresini savunabilmeliyiz"

Madrid'de sadece "yarım ağızla söylenen vaatlerden" daha fazlasının kararlaştırılması gerektiğini vurgulayan Bakan Baerbock, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik "hunharca" saldırısı göz önünde bulundurulduğunda, Baltık ülkelerinde "esaslı bir NATO varlığı ve hava savunma sistemleri konuşlandırmanın şart olduğunu" savundu. "Ortak ittifak bölgemizin her bir santimetrekaresini, Baltık ülkelerini de savunabilecek durumda olmalıyız" diyen Annalena Baerbock, bunun olası bir saldırı anında "ilk dakikadan itibaren yapılabilmesi gerektiğini" ifade etti.

Landsbergis ayrıca, Baltık ülkelerinin zırhlı araçlara, hava ve deniz savunma sistemlerine, limanları ve alt yapıyı koruyucu tedbirlere ihtiyaç duyduğunu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olmaları halinde, bu adımların bu anlamda da önem kazanacağını ve şu anki durumu değiştireceğini ifade ederek, "Özetle, Baltık bölgesinde hiçbir şey yapmıyormuş pozisyonundan çıkmamız için stratejik bir değişiklik" gerekiyor dedi.

Doğal gaz ambargosu teklifine ret

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, son günlerde Avrupa'da yoğun bir biçimde tartışılan Rus doğal gazına ambargo uygulanması fikrine ise karşı çıktı. Birçok Avrupa Birliği (AB) ülkesi tarafından desteklenen, Rus doğal gazı ithalatının geçici olarak durdurulması fikrini "doğru bulmadığını" belirten Baerbock, Rusya'ya yönelik yaptırımların uzun soluklu olması gerektiğini ifade ederek, "Kendimizi Rus fosil ithalatından bağımsız kılmaya yönelik bir adım atacaksak bu adım sonsuza dek olmalı" dedi.

Rus doğal gazı ve petrolüne derhal ambargo uygulamanın şu an mümkün olmadığını vurgulayan Baerbock, bazı ülkelerin bir ay süreli geçici ambargo teklifinin de sakıncalı yanları olduğunu, Avrupalıların böyle bir karar almaları halinde, Ukrayna'da savaşın daha da şiddetlenebileceği bir dönemde, "Ne yazık ki ambargoya devam edemiyoruz, geri adım atmak zorundayız" deme durumuna düşebileceklerini ifade etti.

Reuters,dpa,AFP / ET,EC

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NATO Almanya
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