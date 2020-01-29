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  4. BAE’ye Çin’den gelen ailede korona virüsü tespit edildi

BAE’ye Çin’den gelen ailede korona virüsü tespit edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 11:26 | Son Güncelleme

Birleşik Arap Emirlikleri Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Çin’den gelen bir ailede korona virüsünün tespit edildiği belirtildi.Çin’de 132 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan salgının Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) de sıçradığı bildirildi.

Birleşik Arap Emirlikleri Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Çin’den gelen bir ailede korona virüsünün tespit edildiği belirtildi.
Çin’de 132 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan salgının Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) de sıçradığı bildirildi. BAE Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Çin’in Wuhan kentinden ülkeye gelen bir aileye korona virüsü teşhisi konulduğu ifade edildi. Açıklamada, teşhis konulan hastaların durumunun stabil olduğu ve tıbbi gözlem altında oldukları belirtildi.

Malezya’da vaka sayısı 7’ye yükseldi
Malezya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede 3 kişiye daha yeni tip korona virüsünün bulaştığı ve toplam vaka sayısının 7’ye yükseldiği kaydedildi. Virüs tespit edilen kişilerin tamamının Çinli olduğu ve aralarında 4 yaşında bir kız çocuğu bulunduğu ifade edildi. Malezyalı yetkililer yaptıkları açıklamada, salgınla ilgili yalan haber yaydığı gerekçesiyle 1 kişinin gözaltına alındığını belirtti. Malezya, Wuhan’dan ve çevresindeki illerden yapılacak uçuşları askıya almıştı.

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