BAE'ye Silah Satışını Engelleyecek Yasa ABD Senatosu'ndan Geçmedi

Trump yönetiminin Birleşik Arap Emirlikleri’ne 23 milyar dolarlık silah satışı yapmasını önlemeye yönelik ABD Senatosu’na verilen iki ayrı karar reddedildi.

İki ayrı tasarı 49’a 47 ve 50’ye 46 red oylarıyla kabul edilemedi. Eğer söz konusu kararlar Senato’dan geçseydi Başkan Donald Trump’ın söz konusu yasaları veto etmesi bekleniyordu.

Yasa tasarılarını hazırlayan senatörler ulusal güvenlikle ilgili endişelerini dile getirmişlerdi. Demokrat Senatör Chris Murphy yaptığı değerlendirmede “Bu satışta özellikle danışma süreci çok önemliydi. İlk kez Ortadoğu’nun merkezinde bir yere F-35’ler ve MQ-9 Reaper insansız hava araçları satacağız. Bu daha önce hiç olmadı” dedi.

Uluslararası Af Örgütü'nden Yemen uyarısı

Uluslararası Af Örgütü de Trump yönetiminin Birleşik Arap Emirlikleri’ne savai uçağı ve insansız silahlı hava aracı satmasından duyulan endişeyi dile getiriyor. Örgüt BAE’nin bu silahları Yemen’de kullanacağını belirtiyor.

Konuya ilişkin olarak örgüt tarafından Kasım ayında yapılan açıklamada “ABD yönetimi, çatışmalarda kullanılacak silahları Birleşik Arap Emirlikler’ine tedarik etmekten kaçınmalı ve Yemen’deki savaşi suçlarına ortak olma riskinden uzak durmalıdır” denildi.