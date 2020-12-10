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BAE'ye Silah Satışını Engelleyecek Yasa ABD Senatosu'ndan Geçmedi

10.12.2020 12:36 | Son Güncelleme:
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BAE'ye Silah Satışını Engelleyecek Yasa ABD Senatosu'ndan Geçmedi

Trump yönetiminin Birleşik Arap Emirlikleri’ne 23 milyar dolarlık silah satışı yapmasını önlemeye yönelik ABD Senatosu’na verilen iki ayrı karar reddedildi

Trump yönetiminin Birleşik Arap Emirlikleri’ne 23 milyar dolarlık silah satışı yapmasını önlemeye yönelik ABD Senatosu’na verilen iki ayrı karar reddedildi.

İki ayrı tasarı 49’a 47 ve 50’ye 46 red oylarıyla kabul edilemedi. Eğer söz konusu kararlar Senato’dan geçseydi Başkan Donald Trump’ın söz konusu yasaları veto etmesi bekleniyordu.

Yasa tasarılarını hazırlayan senatörler ulusal güvenlikle ilgili endişelerini dile getirmişlerdi. Demokrat Senatör Chris Murphy yaptığı değerlendirmede “Bu satışta özellikle danışma süreci çok önemliydi. İlk kez Ortadoğu’nun merkezinde bir yere F-35’ler ve MQ-9 Reaper insansız hava araçları satacağız. Bu daha önce hiç olmadı” dedi.

Uluslararası Af Örgütü'nden Yemen uyarısı

Uluslararası Af Örgütü de Trump yönetiminin Birleşik Arap Emirlikleri’ne savai uçağı ve insansız silahlı hava aracı satmasından duyulan endişeyi dile getiriyor. Örgüt BAE’nin bu silahları Yemen’de kullanacağını belirtiyor.

Konuya ilişkin olarak örgüt tarafından Kasım ayında yapılan açıklamada “ABD yönetimi, çatışmalarda kullanılacak silahları Birleşik Arap Emirlikler’ine tedarik etmekten kaçınmalı ve Yemen’deki savaşi suçlarına ortak olma riskinden uzak durmalıdır” denildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı verilerine göre Birleşik Arap Emirlikleri’ne 50 adet F-35 savai uçağının da aralarında yer aldığı toplam 23,37 milyar dolarlık bir silah satışı yapılacak. Satılacak silahlar arasında 3 milyar dolarlık silahlı insansız hava araçları ve 10 milyar dolarlık havadan havaya ve havadan karaya füzeler de bulunuyor.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo daha önce yaptığı bir açıklamada silah satışı kararını savunmuş ve bu satışın Birleşik Arap Emirlikleri’ni ABD’nin daha güçlü bir ortağı haline getireceğini ve bölgede İran etkisine karşı İsrail’in de savunulmasına katkıda bulunacağını söylemişti.

Pompeo’nun bu açıklamasına Demokrat Senatör Bob Menendez “İran’ın ABD’nin ulusal güvenliği konusundaki tehditleri konusunda netiz. Ancak F-35’lerin ya da silahlı insansız hava araçlarının İran’a karşı hangi tehdite karşı kullanılacağını anlayamadık”dedi.

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