BAE’yle İngiltere Arasındaki Gerilimde Çözüm Sinyali

Reuters’a konuşan Hedges’in eşi Daniela Tejada, eşinin casus olduğu iddiasını reddederek “Af başvurusu yaptık. Ne olacağını bekleyip göreceğiz” dedi. Ailesi Hedges’in Birleşik Arap Emirlikleri’nin güvenlik ve adalet sistemine zıt düşen yetenekli bir araştırmacı olduğunu söyledi. Birleşik Arap Emirlikleri ise, İngiliz akademisyeni ağır casusluk suçlamalarıyla adil yargılanma hakkı tanınan bir İngiliz casus olarak tanımladı.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Londra Büyükelçisi Sulaiman Hamid Almazroui gazetecilere yaptığı açıklamada, casuslukla suçlanan Hedges için “Ailesi af talebinde bulundu ve hükümet bu talebi değerlendiriyor” dedi. Büyükelçi, iki ülkenin çok yakın ilişkilere sahip olduğunu belirterek, “İlişkilerin güçlülüğü sayesinde dostane bir çözüme ulaşabileceğimizden umutluyuz” dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere’yle arasında gerginliğe neden olan davada casuslukla suçlayıp ömür boyu hapis cezası verdiği İngiliz akademisyen Matthew Hedges’in ailesinin af için temyize başvurmasının ardından af çıkarabileceği sinyalini verdi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili de, “Birleşk Arap Emirlikleri’nin Hedges’in ailesinin af isteğine olumlu bakmasını umuyoruz” ifadesini kullandı.

Birleşik Arap Emirlikleri büyükelçisi, ülkesinin mahkemelere baskı yapıp karar dikte etmediğini belirterek, bazı haberlerin aksine, “5 dakikalık göstermelik bir duruşma” olmadığını, davanın tam ve düzgün bir yasal süreçte ilerlediğini savundu.

Büyükelçi Almazroui, “Bu çok ciddi bir dava. Tehlikeli bir bölgede yaşıyoruz ve ulusal güvenlik en önemli önceliğimiz olmalı” diye konuştu. Herkesin af talep etme hakkına sahip olduğunu belirten büyükelçi, “Bu sıradışı bir durumdu. Her yıl bir çok araştırmacı yasalarımızı ihlal etmeden Birleşik Arap Emirlikleri’ni ziyaret ediyor” dedi.

Hedges’in ailesi ise, kendisine karşı sunulan delillerin Hedges’in tez araştırması notlarından alındığını söyledi. Gazetecilere konuşan Hedges’in eşi, “Matt 5 aydan uzun bir süre gizli bir yerde tek başına, suçlama yöneltilmeden, avukatsız ve çok sınırlı konsolosluk erişimiyle tutuldu. İngiltere’deki yargı sistemiyle Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki yargı sistemi biribiriyle karşılaştırlamaz. Ben mahkemedeydim ve duruşma 5 dakikadan az sürdü” diye konuştu.

Birleşik Arap Emirlikleri resmi medyasına göre, ömür boyu hapis cezasına çarptırılan yabancılar, hapiste azami 25 yıl yatıyor ve ardından sınır dışı ediliyor. İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Hedges hakkında verilen kararın iki ülke ilişkilerini bozabileceği uyarısında bulunmuştu.

