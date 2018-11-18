Bafa Gölü kuş sürüleriyle nefes kesiyor

Burhan CEYHAN AYDIN, (DHA) AYDIN'ın Söke ilçesi ile Muğla sınırı arasında bulunan doğal güzelliği ile tercih edilen Bafa Gölü, uzun yıllardan beri gözükmeyen kuğu, pelikan ve karabatak gibi yüzlerce kuş çeşidinin yeniden uğrak yeri haline geldi. Birbirinden güzel ve renkli ziyaretçileriyle bölge adeta kuş cennetine dönüştü. Bir kısmı Söke'nin Serçin Mahallesi içlerinde kalan doğal güzelliği ile nefes kesen Bafa Gölü, bu yıl adeta kuş cennetine dönüştü. Yıllar sonra birbirinden güzel kuğulara, pelikanlara, karabatak ve farklı kuş çeşitlerine ev sahipliği yapan gölde renkli görüntüler oluştu. Özellikle kuş gözlemcileri göle gelip kuşları fotoğrafladı, görüntülerini çekti. Göl üzerinde sürü halinde uçan kuşlar, görenlere unutamayacakları anlar yaşattı. 'BAFA GÖLÜ BİZİM İÇİN BİR CENNET' Bafa Gölü'nün bölge için cennet olduğunu dile getiren Serçin Mahalle Muhtarı Mustafa Çay, şöyle dedi Serçin'in tanınması için çok uğraşıldı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ekoturizm projesiyle beraber Serçin Mahallesi'ni canlandırdı. Serçin milli bir tanınmışlığa sahip oldu. Her geçen gün daha da tanınıyor ve gelen yerli ve yabancı turist sayısı artıyor. Yaz ve kış hiç fark etmiyor bahar aylarında özellikle yerli turistlerin piknik yapmak için en çok seçtikleri yer burası. Avrupa'dan gelen ziyaretçiler daha da farklı oluyor. Çok yoğun bir hareketlilik yaşanmaya başlandı. Şu anda Bafa Gölü'nde uzun zamandan beri gözükmeyen kuğu kuşları var. Bafa Gölü'nde 250 çeşit kuş türü var. Bu kuş çeşitlerinin bol olması, kuşlara meraklı olanların arayıp bulamadığı bir şey. Bafa Gölü kuşlar için bulunmaz bir yer. 250 çeşit kuş türüyle bizim için de bulunmaz bir cennet. Bafa Gölü'nün önemi bizim için çok büyük dedi

