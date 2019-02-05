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Bafa Gölü'nde görsel şölen! Buraya giden gün batmadan geri dönmüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 10:03 | Son Güncelleme

Ege bölgesinin en büyük gölü olma özelliğine sahip Bafa Gölü, Türkiye'nin zengin coğrafyalarından birini içinde barındırıyor. 1994'te tabiat parkı ilan edilen Bafa Gölü, yaz-kış turistlerin ilgisiyle karşılaşan noktalar arasında bulunuyor. Yerli-yabancı pek çok ziyaretçiye ev sahipliği yapan Bafa Gölü, manzarasıyla gidenleri hayran bırakıyor.

300 bin kuşun barınağı olan Bafa Gölü, pek çok balığa da yaşam alanı sunuyor. 5 bin yıllık resimler, Antik Kent kalıntıları, Athena Tapınağı ve pek çok tarihi binanın kalıntılarının da bulunduğu bölge zaman zaman çevre kirliliği haberleriyle gündeme gelse de yılın her mevsimi yüzlerce kişiyi ağırlıyor.

Yılın her mevsimi ziyaretçi çekiyor

Doğa ve tarihin iç içe olduğu göl, bölgeye gelen yerli ve yabancıların uğrak yerlerinden biri. Zaman zaman kirliliğiyle gündeme gelse de, Bafa Gölü yılın her mevsiminde ziyaretçi çeken bir bölge. Yaz aylarında sahil kentlerinde yoğunluk arttığında deniz, güneş, kum turizmine alternatif bir tatil imkanı sunuyor.
Eşsiz doğası ve serin havası ile öne çıkan Bafa, kızgın kumlardan kaçıp serinlemek isteyenlerin alternatifi arasında yer alıyor. Bafa Gölü'nde tekne ve deniz bisikleti ile gezilebiliyor, balık tutulabiliyor, Kapıkırı Mahalle Plajı'ndan suya girilerek yüzülebiliyor.

MİNİBÜS SEFERLERİ VAR

MİNİBÜS SEFERLERİ VAR
Söke'ye 25, Milas'a 35, Didim'e de 30 kilometre mesafedeki Bafa Gölü'ne bu ilçelerden sürekli minibüs seferleri var. Milas- Söke karayolunun kıyısında bulunduğundan özel araçlarıyla yolculuk yapanlar da başka bir yere gidiyor olsalar bile belirli zamanlarını Bafa Gölü'ne uğramadan geçmiyor. Bafa Gölü en iyi Beşparmak Dağları'nın eteklerinden seyredilebiliyor.
Eski adı Bucak olan Gölyaka Mahallesi, göle hakim, nefis bir manzaraya sahip. Gün batımı en güzel buradan izlenebiliyor. Aynı mahalleden yine dolunayı seyretmek de ziyaretçilerin hayran kaldığı manzaralardan. Tatilcilerin, tarihçilerin, gezginlerin, doğaseverlerin yanı sıra fotoğraf sanatçılarının da vazgeçilmezlerinden olan Bafa Gölü'nün kıyısındaki yerleşim birimlerinde pansiyon ve motel gibi konaklama tesisleri var.
Hem gölün kıyısında, hem de gölü yüksekten gören birçok restoran da ziyaretçilere hizmet veriyor. Yine göl kıyısındaki mahallelerde yöreye özgü el sanatları ve yiyecekleri bulmak mümkün. Arkeolojik ve tarihi değerler bakımından Türkiye'nin en zengin coğrafyalarından biri olan Bafa Gölü, 1994'te yılında tabiat parkı ilan edildi. (DHA)
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Bafa Gölü göl Tatil

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