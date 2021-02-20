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Bafra Belediyesi dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor

20.02.2021 22:39 | Son Güncelleme:
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Bafra Belediyesi, ilçede periyodik olarak dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirmeye devam ediyor.Bafra Belediyesi Kovid-19’a karşı alınan tedbirlere hız kesmeden devam ediyor.

Bafra Belediyesi, ilçede periyodik olarak dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirmeye devam ediyor.
Bafra Belediyesi Kovid-19’a karşı alınan tedbirlere hız kesmeden devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin sürdürdüğü çalışmalarda insan sirkülasyonu nedeni ile toplum sağlığını etkileyecek olan kamu ve sağlık kuruluşları, toplu yaşam alanları olan meydanlar ve parklar düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Çalışmalar kapsamında ilçede bulunan kamu kurumlarında İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi.
Öte yandan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, il genelinde artan vakalara da dikkat çekerek uyarılarda bulundu. Başkan Kılıç, “Virüse karşı dezenfeksiyon çalışmalarımız düzenli olarak devam edecek. Çok daha dikkatli olmamız gereken bir süreçten geçiyoruz. Salgına karşı bireysel olarak aldığımız önlemler olan maske, mesafe ve hijyen kuralları, şu anda had safhada önem taşıyor. Belirlenen kurallara uyulmasını tüm vatandaşlarımızdan özellikle istirham ediyorum” diye konuştu.

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