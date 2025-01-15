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  4. Bafra Belediyesi’ndeki operasyonda detaylar belli oldu: 9 yıl paralar hesaba yatırılmamış

Bafra Belediyesi’ndeki operasyonda detaylar belli oldu: 9 yıl paralar hesaba yatırılmamış

15.01.2025 22:25
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Samsun Bafra Belediyesi'ne ait mezarlıkta 'zimmete para geçirme' iddiasıyla ilgili yapılan ve 2 belediye çalışanının tutuklandığı operasyonun detayları ortaya çıktı. 2015 ile 2024 yılları arasında mezarlıkta elden tahsil edilen mezar yeri ücreti karşılığında makbuz kesildiği ancak alınan paraların belediyenin hesabına yatırılmadığı tespit edildi.

Bafra Belediyesi’ndeki operasyonda detaylar belli oldu: 9 yıl paralar hesaba yatırılmamış

Edinilen bilgiye göre, Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Bafra Belediyesi'ne ait Yakıntaş Mezarlığı'nda 'zimmete para geçirme' iddialarıyla ilgili 7 Temmuz 2024 tarihinde resen soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda Samsun polisince soruşturma yürütüldü.

HESABA YATIRILMADIĞI TESPİT EDİLDİ

Yapılan soruşturma işlemlerinde banka hesap transferleri, suç görüşmeleri, bilgi sahibi ifadeleri ve Bafra Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanan rapora göre belediyede görevli Yasin Ş, Fikret Ş, İ.K, H.A ve E.Ş isimli şahıslarca "2015 ile 2024 yılları arasında mezarlıkta elden tahsil edilen mezar yeri ücreti karşılığında makbuz kesildiği ancak alınan paraların belediyenin hesabına yatırılmadığı" tespit edildi.

Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, bugün Bafra Adliyesine çıkarıldı. Şüphelilerden Fikret Ş. ve Yasin Ş. isimli şahıslar tutuklama talebiyle, E.Ş, H.A ve İ.A isimli şahıslar ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlikçe talep doğrultusunda Fikret Ş. ve Yasin Ş. isimli şahıslar hakkında tutuklama, E.Ş, H.A ve İ.A. hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Tutuklanan şahıslar Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Samsun Bafra soruşturma
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