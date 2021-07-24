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Bafra'da denizde kaybolan gençten acı haber geldi

24.07.2021 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’un Bafra ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren anne ile kızı kurtarılırken, onları kurtarmak için denize girerek kaybolan kuzenlerinin cansız bedeni denizden çıkartıldı.

Bafra'da denizde kaybolan gençten acı haber geldi

Bafra ilçesi Koşu Mahallesi’nde saat 17.30 sıralarında dün meydana gelen olayda, Ankara'dan yakınlarının düğünü için Samsun’a gelen Sevilay Kılıç (41), kızı Elif Kılıç (13) ve kuzeni Emre Kılıç (30) deniz kenarına gitti. Burada mendirek üzerinde kayalıklardan kayan 13 yaşındaki Elif Kılıç, denize düştü. Denize düşen kızını kurtarmak için anne Sevilay Kılıç suya atladı. Anne-kızın çırpınışlarını gören kuzenleri Emre Kılıç da onları kurtarmak için denize atladı. Kayalıklarda balık tutan 2 kişi tarafından anne-kız boğulmaktan son anda kurtarılırken, Emre Kılıç ise denizde kayboldu. Boğulmaktan son anda kurtarılan anne-kız, 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anne-kızı kurtarmak isterken denizde kaybolan Emre Kılıç, olay yerine gelen Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler ve İl Jandarma Komutanlığı su altı arama kurtarma ekipleri tarafından yürütülen arama çalışmalarına havanın kararmasıyla ara verilmişti. Bu sabah erken saatlerde olay yerine gelen Samsun Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekiplerin başlattığı arama çalışmalarında Emre Kılıç’ın cansız bedeni sahile 80 metre uzaklıkta 4 metre derinlikte bulundu.

Emre Kılıç’ın cesedi Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Samsun
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