Bafra Devlet Hastanesinde iki polisin doktoru darbettiği iddia edildi

Samsun'da, Bafra Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde görevli bir doktorun darbedildiği ileri sürüldü.

Samsun Tabip Odası Başkanı Murat Erkan, Bafra Devlet Hastanesi Acil Servisi önünde yaptığı basın açıklamasında, iki özel harekatçı polisin kendilerine öncelik tanınmadığı gerekçesiyle sara hastalığı olan bir hastasına acil müdahale ederken acil serviste görevli doktor S.G. ile tartıştıklarını söyledi.

Polislerin S.G'yi darbettiklerini belirten Erkan, "Şiddet olayını kınarken bile utanç içerisindeyiz çünkü sağlıkçıya şiddet uygulamak, kamu düzenini hiçe sayarak kargaşa çıkarmak, istediğini kaba kuvvete başvurarak elde etmeye çalışmak, ilkel toplulukların, geri kalmış ülkelerin özelliğidir. Biz muasır medeniyetler seviyesine ulaşmasını beklediğimiz ülkemizin bu hale getirilmesi karşısında öfke ve utanç içindeyiz." dedi.

Bu olayın diğerlerinden farkının şiddet uygulayan kişilerin toplumun güvenliğinden sorumlu bir kurumda görev yapması olduğunu dile getiren Erkan, böyle bir çelişkinin izah edilebilir tarafının bulunmadığını vurguladı.