Bafra ile Antalya ‘tarım’ kardeşi oldu

Antalya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından uygulamaya konulan “Gelin Kardeş Olalım Projesi” kapsamında kardeş seçilen Bafra ilçesi Antalya’ya ziyarette bulundu.

Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacak Gelin Kardeş Olalım Projesi kapsamında Antalya’ya kardeş olarak Bafra ilçesi seçildi. Örtü altı yetiştiriciliğinde ülkenin lideri olan Antalya’dan Bafra’ya bilgi birikimi teknoloji ve deneyim aktarımı sağlanacak. Bu sebeple Bafra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Antalya’ya ilk ziyaretini gerçekleştirdi.

Üç gün süren ziyaretin ilk günü Bafra İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Dursun ve beraberindeki 6 mühendisten oluşan teknik ekip Antalya Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özeni makamında ziyaret ederek ön değerlendirmede bulundu. Sonrasında teknik gezi boyunca Antalya ve ilçelerinde bulunan plastik ve cam olmak üzere topraksız tarım yapılan seralar, kesme çiçek, domates, çilek, muz seraları ve mantar tesisleri gezilerek sorumlu mühendislerle bilgi alışverişinde bulunuldu.

Son gün teknik ziyaretin değerlendirilmesi yapılarak gelin Kardeş Olalım Projesi’nin, Antalya’nın0 yayla kuşağında yapılmakta olan örtü altı yetiştiricilik ile benzerlikler gösteren Bafra’da örtü altı yetiştiriciliğin eksiklikleri giderilerek gelişimi sağlanacağı ve potansiyelin artırılacağı konusunda yapılması gerekenler karara bağlandı.



