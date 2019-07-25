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Bafra semaları paraşütçülerle renklendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 16:00 | Son Güncelleme

Samsun'un Bafra ilçesinde üçüncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları Festivali'nde 370 paraşütçünün atlayışı gökyüzünü renklendirdi

Samsun'un Bafra ilçesinde üçüncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları Festivali'nde 370 paraşütçünün atlayışı gökyüzünde renkli görüntülere sahne oldu.

Doğal güzelliğiyle dikkati çeken Bafra ilçesine bağlı Kapıkaya ve Asarkale Mahallesindeki festivale katılanlar, çadırlarıyla kamp alanını doldurdu.

Yaklaşık 2 bin 200 sporcunun katıldığı, dört gün süren festivalde, yamaç paraşütünden dağcılığa, su sporlarından bisiklet turuna pek çok aktivite gerçekleştirildi.

Paraşütle atlayış, model uçak yarışmaları ve birçok gösterinin gerçekleştirildiği festival, yurt içi ve yurt dışından sportif havacılık meraklılarına ev sahipliği yaptı.

Türkiye'deki havacılık kulüplerinden 350, yurt dışından 20 sporcu olmak üzere 370 paraşütçü de festivalde atlayış gerçekleştirdi.

Doğaseverler, Altınkaya Barajı'nın doğal güzelliğine karşı yapılan atlayışları, Kapıkaya kayalıkları üzerinden tehlikeye aldırış etmeden ilgiyle izledi.

Festivalin açılışını yapan Samsun Valisi Osman Kaymak, bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kapıkaya Festivali ile Bafra'nın doğal güzelliklerini tüm dünyaya tanıttıklarını söyledi.

Festival, 28 Temmuz Pazar günü sona erecek.

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Anahtar Kelimeler:
Bafra festival kapıkaya paraşüt Samsun

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