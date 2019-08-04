Bafra ve Çarşamba ovalarında tarım ilacı denetimi

Samsun Gıda ve Tarım Müdürlüğü, Çarşamba ve Bafra ovalarında üretilen sebze ve meyvelerde tarım ilacı kalıntısı olup olmadığı konusunda denetimlerini artırdı.

Gıda ve Tarım Müdürlüğü, 7 bin üreticiyle 200 bin dekar alanda sebze ve meyve üretimi yapılan Samsun'da hasat öncesi denetim yaptı. Çarşamba ve Bafra ovalarında meyve ürünlerinden 78, sebze ürünlerinden ise 372 numune alınarak laboratuvara gönderildi.

Samsun Gıda ve Tarım Müdür Vekili Bayram Ay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çarşamba ve Bafra ovalarında üretilen meyve ve sebzelerin, yurt içi ve yurt dışı pazarına sunulduğunu söyledi.

Sebze ve meyve üretiminde sağlıklı ürün elde edilmesi ve tarımsal alandaki hastalıklar ve zararlılarla mücadele için yoğun bir şekilde ilaç kullanıldığına dikkati çeken Ay, "Sebze ve meyve hasat dönemlerinde bu pestisitlere (tarım ilaçları) çok dikkat edilmesi gerekmektedir. Pestisitlerin zehirli bir yanı vardır. Bunun için hasat döneminden en az 2 hafta önce ilaç kullanımı kesinlikle yapılmamalıdır. Bakanlığımız bu konuda her yıl çiftçileri ve üreticileri bilinçlendirmektir." dedi.