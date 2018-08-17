Bafra'da 1 kilo 100 gram kubar esrar bulundu

Ayhan AYDEMİR/BAFRA, (DHA) - SAMSUN’un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 100 gram kubar esrar ele geçirildi.

Olay Bafra ilçesi Kemalpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu uyuşturucu operasyonu sonucunda 1 kilo 100 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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