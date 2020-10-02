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Bafra’da akrabasını vurarak öldüren zanlı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2020 23:27 | Son Güncelleme

Samsun’un Bafra ilçesinde akrabasını silahla vurarak öldüren zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Bahçeler Mahallesi Kazım Karabekir 1.

Samsun’un Bafra ilçesinde akrabasını silahla vurarak öldüren zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bahçeler Mahallesi Kazım Karabekir 1. Sokak’ta bugün meydana gelene olayda, Ertunga Ataman evinin önünde akrabası Şenol K.’nın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti. Olay sonrası teslim olan Şenol K., akşam saatlerinde sevk edildiği Bafra Adliyesinde nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Ertunga Ataman’ın 2 ay önce Yavuz Sultan Camii’nde çıkan tartışmada Şenol K.’nın ağabeyi Serkan K.’yı bıçakla bacağından yaralamaktan gözaltına alındığı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

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