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Bafra'da boş araziye yüzlerce ayakkabı bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 13:58 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Bafra ilçesinde, 3 gündür boş araziye kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce, bir kısmı kullanılmış, bir kısmı yeni olan yüzlerce ayakkabının bırakılması, ilçede merak konusu oldu.

Bafra'da boş araziye yüzlerce ayakkabı bırakıldı

Hüseyin KALAY- Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Bafra ilçesinde, 3 gündür boş araziye kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce, bir kısmı kullanılmış, bir kısmı yeni olan yüzlerce ayakkabının bırakılması, ilçede merak konusu oldu. Belediye ekiplerince toplanan ayakkabıları bırakanların bulunması için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, çalışma başlattı.
Bafra ilçesinde oturanlar, son 3 gün içerisinde, çöp alım saatleri dışında, Organize Sanayi Bölgesi ile Çilehane Mahallesi’ndeki boş arazilerde bazı noktalarda yer alan çöp konteynerinin içi ve çevreye yüzlerce ayakkabı bırakıldığını fark etmesi üzerine durumu belediyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, bir kısmı kullanılmış, bir kısmı yeni ve bir kısmı da yakılmış haldeki ayakkabıları, bulundukları yerden topladı. Ekiplerce toplanan ayakkabılar, 16 çöp poşetine konulup depoya götürüldü. İlçede, yüzlerce ayakkabının belirli aralıklarda boş arazilere bırakılması ise merak konusu oldu. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri de, konuya ilişkin çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Bafra'da boş araziye yüzlerce ayakkabı bırakıldıBafra'da boş araziye yüzlerce ayakkabı bırakıldıBafra'da boş araziye yüzlerce ayakkabı bırakıldıBafra'da boş araziye yüzlerce ayakkabı bırakıldı

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