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Bafra'da 'KapıkayaFest'e yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 16:31 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Bafra ilçesinde düzenlenen Kapıkaya Festivali (Kapıkayafest) on binlerce kişiyi ağırlıyor.

Tayfur KARA/BAFRA (Samsun),(DHA) -SAMSUN'un Bafra ilçesinde düzenlenen Kapıkaya Festivali (Kapıkayafest) on binlerce kişiyi ağırlıyor. Bafra Belediyesi tarafından düzenlenen ve Sıfır Atık Projesi'ne uygun şekilde devam ederek, Türkiye'nin ilk doğa ve çevre dostu festivali olan Kapıkaya Festivali, 4 gün 3 gece boyunca katılımcılarını ağırlayacak. Paraşüt gösterileri, festivalin en çok ilgi çeken etkinlikleri arasında yer alıyor. Onlarca paraşütün aynı anda gözyüzünü süslediği festivale geçen yıl 50 binin üzerinde katılım olduğunu söyleyen Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Biz bütün hazırlıklarımızı yaptık. Yaklaşık iki aydır bu işe odaklandık. Güzel bir çalışma çıkarttık. Dünyanın değişik yerlerinden sporcularımız geldi. Yaklaşık 20'nin üzerinde akrobasi gösterisi yapacak sporcularımız var. Dağ yürüyüşü yapacak sporcularımız var. Fotosafari var, yürüyüş var. Su sporları etkinliklerimiz var. Bütün bunları birleştirerek, bölgemizin en güzel festivalini gerçekleştireceğiz" dedi.

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