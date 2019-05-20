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Bafra’da mezarlık aydınlatmalarının kabloları çalındı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2019 10:03 | Son Güncelleme

Samsun’un Bafra ilçesinde mezarlığı aydınlatan led lambaların kabloları çalındı.Olay, Asri Mezarlık’ta meydana geldi.

Bafra’da mezarlık aydınlatmalarının kabloları çalındı

Samsun’un Bafra ilçesinde mezarlığı aydınlatan led lambaların kabloları çalındı.
Olay, Asri Mezarlık’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece Hilmi Bayrak Camisi tarafındaki led lambaların yanmadığını fark eden mezarlık görevlileri arıza olabileceğini düşünerek belediye arıza ekiplerine durumu bildirdi. Belediye görevlileri elektrik arızasını gidermek için geldiklerinde gerçek ortaya çıktı. Görevliler de durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları araştırmada gece yanan led lambalara ait 100 metre kablonun çalındığını tespit etti.
Polis, kabloları çalan hırsız veye hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Bafra’da mezarlık aydınlatmalarının kabloları çalındı

Bafra’da mezarlık aydınlatmalarının kabloları çalındı

Bafra’da mezarlık aydınlatmalarının kabloları çalındı

Bafra’da mezarlık aydınlatmalarının kabloları çalındı

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