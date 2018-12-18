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Bafra'da silahlı kavga: 1'i ağır, 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.12.2018 13:37 | Son Güncelleme

  SAMSUN'un Bafra ilçesinde iki aile arasında arazi meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Bafra'da silahlı kavga: 1'i ağır, 5 yaralı

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA) - SAMSUN'un Bafra ilçesinde iki aile arasında arazi meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Olay, Bafra ilçesi Sarıköy Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. İki aile arasında arazi meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Erdal Demir, Ali Canbaş ile oğulları Hakan ve Samet Canbaş ve akrabaları Recai Canbaş vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Bafra'daki hastanelere kaldırıldı. Olayda yaralanan ve hayati tehlikesi bulunan Samet Canbaş ilk müdahalesinin ardından Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma ekipleri olayın yaşandığı mahallede geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Bafra'da silahlı kavga: 1'i ağır, 5 yaralıBafra'da silahlı kavga: 1'i ağır, 5 yaralı

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