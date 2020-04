BAFTA Oyun Ödülleri 2020 belli oldu

Yılın oyununu Outer Wilds seçen ekip farklı kategoriler altında da ödüllerini dağıttı. Animasyon kategorisinde beklendiği gibi Nintendo Switch’in özel oyunu Luigi’s Mansion 3 ödülün sahibi oldu. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmayalım ve ödül alan oyunlar ile sizleri baş başa bırakalım. ANİMASYON



CALL OF DUTY: MODERN WARFARE – Infinity Ward/Activision

CONTROL – Remedy Entertainment/505 Games

DEATH STRANDING – Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment Europe

LUIGI’S MANSION 3 – Next Level Games/Nintendo

SAYONARA WILD HEARTS – Simogo/Annapurna Interactive

SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE – FromSoftware/Activision SANATSAL BAŞARI



CONCRETE GENIE – Pixelopus/Sony Interactive Entertainment Europe

CONTROL – Remedy Entertainment/505 Games

DEATH STRANDING – Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment Europe

DISCO ELYSIUM – ZA/UM/ZA/UM

KNIGHTS AND BIKES – Foam Sword/Double Fine Presents

SAYONARA WILD HEARTS – Simogo/Annapurna Interactive SES BAŞARI



APE OUT – Matt Boch – Gabe Cuzzillo, Matt Boch, Bennett Foddy/ Devolver Digital

CALL OF DUTY: MODERN WARFARE – Infinity Ward/Activision

CONTROL Development Team – Remedy Entertainment/505 Games

DEATH STRANDING – Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment Europe

STAR WARS JEDI: FALLEN ORDER Nick Laviers – Respawn Entertainment/Electronic Arts

UNTITLED GOOSE GAME – House House/Panic

EN İYİ OYUN



CONTROL – Remedy Entertainment/505 Games

DISCO ELYSIUM – ZA/UM/ZA/UM

LUIGI’S MANSION 3 – Next Level Games/Nintendo

OUTER WILDS – Mobius Digital/Annapurna Interactive

SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE – FromSoftware/Activision

UNTITLED GOOSE GAME – House House/Panic İNGİLİZ OYUNU



DiRT RALLY 2.0 – Codemasters/Codemasters

HEAVEN’S VAULT – inkle/inkle

KNIGHTS AND BIKES – Foam Sword/Double Fine Presents

OBSERVATION – No Code/Devolver Digital

PLANET ZOO – Frontier Developments/Frontier Developments

TOTAL WAR: THREE KINGDOMS – The Creative Assembly/SEGA EN İYİ BAŞLANGIÇ YAPAN OYUN



APE OUT – Gabe Cuzzillo, Matt Boch, Bennett Foddy/Devolver Digital

DEATH STRANDING – Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment Europe

DISCO ELYSIUM – ZA/UM/ZA/UM

KATANA ZERO – Askiisoft/Devolver Digital

KNIGHTS AND BIKES – Foam Sword/Double Fine Presents

MANIFOLD GARDEN – William Chyr Studio/William Chyr Studio GELİŞEN OYUN



APEX LEGENDS – Respawn Entertainment/Electronic Arts

DESTINY 2 – Bungie/Bungie

FINAL FANTASY XIV: SHADOWBRINGERS– Square Enix/Square Enix

FORTNITE – Epic Games/Epic Games

NO MAN’S SKY: BEYOND – Hello Games/Hello Games

PATH OF EXILE – Grinding Gear Games/Grinding Gear Games

AİLE CONCRETE GENIE – Pixelopus/Sony Interactive Entertainment Europe

KNIGHTS AND BIKES – Foam Sword/Double Fine Presents

LUIGI’S MANSION 3 – Next Level Games/Nintendo

UNTITLED GOOSE GAME – House House/Panic

VACATION SIMULATOR – Owlchemy Labs/ Owlchemy Labs

WATTAM – Funomena/Annapurna Interactive EĞLENCENİN ÖTESİNDE OYUN



CIVILIZATION VI: GATHERING STORM – Firaxis/2K

DEATH STRANDING – Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment Europe

KIND WORDS – Popcannibal/Popcannibal

LIFE IS STRANGE 2 – Dontnod Entertainment/Square Enix

NEO CAB – Chance Agency/Fellow Traveller Games

RING FIT ADVENTURE – Nintendo/Nintendo OYUN TASARIMI



BABA IS YOU – Hempuli Oy/Hempuli Oy

CONTROL –Remedy Entertainment/505 Games

DISCO ELYSIUM – ZA/UM/ZA/UM

OUTER WILDS – Mobius Digital/Annapurna Interactive

SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE – FromSoftware/Activision

WATTAM – Funomena/Annapurna Interactive ÇOK OYUNCULU



APEX LEGENDS – Respawn Entertainment/Electronic Arts

BORDERLANDS 3 – Gearbox Software/2K

CALL OF DUTY: MODERN WARFARE – Infinity Ward/Activision

LUIGI’S MANSION 3 – Next Level Games/Nintendo

TICK TOCK: A TALE FOR TWO – Other Tales Interactive/Other Tales Interactive

TOM CLANCY’S THE DIVISION 2 – Massive Entertainment/Ubisoft