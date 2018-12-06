Bağ evi hırsızı yakalandı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de iki ayrı mahalledeki 8 bağ evine girerek, değerli eşyaları çalan Nihat O.(30), polis tarafından yakalandı.

Son 2 ayda Merkez Melikgazi ilçesine bağlı Eğribucak ve İnecik Mahalleri'ndeki 8 bağ evine girerek, değerli eşyaları çalan hırsızın Nihat O. olduğu tespit edildi. Polis, kimliğini ve adresini tespit ettiği Nihat O.'yu evinde yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelinin evinde yapılan aramada çok sayıda çalıntı eşya ele geçirildi. Hırsızlık Büro Amirliği'nde sorgulanan ve aynı suçtan sabıkalı olduğu öğrenilen Nihat O. Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi.

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