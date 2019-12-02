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Bağ evi küle döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 10:36 | Son Güncelleme

KÜTAHYA’da, karayolu kenarında bulunan bağ evi, çıkan yangında küle döndü.

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA’da, karayolu kenarında bulunan bağ evi, çıkan yangında küle döndü.
Kütahya-Tavşanlı Karayolu'nun 6’ncı kilometresinde bulanan bağ evinde, gece yarısı yangın çıktı. Kimsenin olmadığı sırada çıkan yangına çevredekilerin ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri, müdahale etti. Evi saran alevler, çevresindeki ağaçlara sıçramadan söndürüldü. Yangında bağ evi küle dönerken, kullanılmaz hale geldi. Polis ve itfaiye yangının çıkış nedenini araştırıyor.

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