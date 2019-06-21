HABER

Bağ evi toplantısında yakalanan 12 FETÖ sanığına beraat

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2019 11:59 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturmasında tutuklanıp, bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen ve bağ evinde örgütsel toplantı yaptıkları iddiasıyla tutuklanan 12 kişi, 'silahlı terör örgütü üyesi olmak'tan tutuksuz yargılandıkları davada, delil yetersizliği nedeniyle beraat etti.

Bağ evi toplantısında yakalanan 12 FETÖ sanığına beraat

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturmasında tutuklanıp, bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen ve bağ evinde örgütsel toplantı yaptıkları iddiasıyla tutuklanan 12 kişi, 'silahlı terör örgütü üyesi olmak'tan tutuksuz yargılandıkları davada, delil yetersizliği nedeniyle beraat etti.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 Eylül 2018'de, merkez Melikgazi ilçesine bağlı Kazımkarabekir Mahallesi'ndeki bağ evine baskın yaptı. Örgütsel toplantı düzenledikleri öne sürülen kişilerden 10'u, gözaltına alındı. Şüphelilerin, kimlik ve UYAP kayıtlarında yapılan kontrollerde 8'inin, daha önce FETÖ/PDY soruşturmalarında tutuklanıp, yargılandığı, bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildiği belirlendi. Polis, daha önce benzer toplantıda bir araya geldikleri öne sürülen 2 kişiyi daha gözaltına aldı. Toplam 12 kişiden 8'i, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 4'ü de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Tutuklu sanıklar, 11 Aralık 2018'deki duruşmada, ev hapsi tedbiri uygulanarak, tahliye edilirken, 2 Mayıs'taki duruşmada ise bu tedbir kaldırıldı.
Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan sanıklar, karar duruşmasında hakim karşısına çıkarıldı. Sanıklardan 11'i, duruşmada hazır bulundu. Sanık M.Ö. ise duruşmaya katılmadı. Mütalaasını tekrar ettiğini açıklayan savcı, tüm sanıkların 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, 12 sanığın da delil yetersizliği nedeniyle beraatlerine karar verdi.

FOTOĞRAFLI

Sırf ona ulaşmak için... 2 bin 700 metre rakımda şaşırtan görüntü Sırf ona ulaşmak için... 2 bin 700 metre rakımda şaşırtan görüntü
FETÖ'nün Cengiz Topel Hava Üssü davasında sona gelindi (2)FETÖ'nün Cengiz Topel Hava Üssü davasında sona gelindi (2)
4 akademisyenin katili, ilk duruşmada başını duvara vurup hakaretler yağdırdı4 akademisyenin katili, ilk duruşmada başını duvara vurup hakaretler yağdırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

New York Times'tan çok çarpıcı Trump iddiası

New York Times'tan çok çarpıcı Trump iddiası

Soylu'dan 3600 ek gösterge ve af açıklaması!

Soylu'dan 3600 ek gösterge ve af açıklaması!

20 metrekarelik dükkandan dünyaya ihracat yapan fabrikaya

20 metrekarelik dükkandan dünyaya ihracat yapan fabrikaya

Fitch'ten Türkiye açıklaması: Düşüş hızlanacak

Fitch'ten Türkiye açıklaması: Düşüş hızlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Öcalan'ın mektubu' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Öcalan'ın mektubu' açıklaması

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarından açıklama

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarından açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Evinin önünde silahlı saldırıda ağır yaralandı

Evinin önünde silahlı saldırıda ağır yaralandı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Soluk borusuna lokum kaçan çocuk yoğun bakımda

Soluk borusuna lokum kaçan çocuk yoğun bakımda

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında İGA'dan açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Kayıp çocuk gölette boğulmuş halde bulundu

Her yerde aranıyordu! Kötü haber geldi

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Google İlhan Koman’ın 98. yaş gününe özel doodle hazırladı! İlhan Koman kimdir?

Google İlhan Koman için özel doodle

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.