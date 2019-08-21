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Bağ evinde alıkonulan kadına cinsel saldırı iddiasına 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 21.08.2019 13:01 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde N.K.

Bağ evinde alıkonulan kadına cinsel saldırı iddiasına 2 tutuklama

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde N.K. (24) isimli kadını, bağ evine götürüp, döverek cinsel saldırıda bulundukları öne sürülen Onur G. (25) ve Ercan G. (25), gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen ikili tutuklanırken, olayla ilgili 2 kişinin daha arandığı bildirildi.
İddialara göre; Onur G. (25) ve Ercan G. (25) ile isimleri öğrenilemeyen 2 kişi, 15 Ağustos günü 'gezme' bahanesiyle daha önceden tanıdıkları N.K. (24) ile buluştu. 4 arkadaş, otomobille bir süre gezdirdikleri N.K.'yi, Kestanederesi Mevkii'ndeki bağ evine götürdü.
Onur G. ve Ercan G. ile diğer 2 kişi, bağ evinde alıkoydukları N.K.'yi döverek, cinsel saldırıda bulundu. 4 saatin sonunda serbest bıraklın N.K. polise giderek, şikayetçi oldu.
Hemen araştırma başatan polis ekipleri, cuma günü, Onur G. ve Ercan G.'yi yakalayarak gözaltına aldı. İkilinin polisteki sorgularında, N.K. ile kendi rızasıyla buluştuklarını, anlaşamadıklarını, çıkan tartışmanın ardından kadının şikayetçi olduğunu söyledikleri öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Polis, diğer 2 şüpheliyi arıyor.

FOTOĞRAFLI

Bağ evinde alıkonulan kadına cinsel saldırı iddiasına 2 tutuklama

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