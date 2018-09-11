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Bağ evinde basılmışlardı! Üzerlerinde Erdoğan'a hakaret metinleri çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 09:59 | Son Güncelleme

Kayseri’de FETÖ davalarında yargılanan ve tahliye olduktan sonra bir bağ evinde toplantı halinde tekrar basılan 10 kişiden 8’i tutuklandı. İfadelerinde ‘Koğuş arkadaşıydık, eski günleri yad ettik’ diyen zanlılardan birinde bulunan flash diskte FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in vaaz kayıtları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret içeren bazı metinler de bulundu.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü’nün terör ve istihbarat birimleri FETÖ bağlantılı bir grubun Kazımkarabekir mahallesindeki bir evde toplantı yaptıkları istihbaratı üzerine eve baskın yapmış ve 10 kişi yakalanmıştı. Soruşturma neticesinde, yakalanan kişilerin daha önce FETÖ’den yargılanan kişiler olduğu, 2 ay ile 10 ay arasında değişen sürelerde tutuklu olarak yargılandıkları, bazılarının ceza aldıkları ve dosyalarının istinaf sürecinde olduğu belirlenmişti.

FLASH BELLEKTEN 'ERDOĞAN'A HAKARET' METİNLERİ BULUNDU

Milliyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, Gözaltına alınan zanlılardan birinde bir flash bellek bulundu. İncelenen flash bellekten FETÖ elebaşı Gülen’in vaaz kayıtları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret içeren bazı metinler bulundu.

"CEZAEVİ MUHABBETİ İÇİN BULUŞTUK"

Zanlılar ise ifadelerinde ‘örgütsel buluşma’ yaptıkları suçlamasını kabul etmedi. Bazı zanlılar ifadelerinde “Nevşehir Cezaevi’nde C12 koğuşunda kalıyorduk. O günleri konuşmak, muhabbet etmek için bir araya gelmiştik’ diyerek kendilerini savunmaya çalıştı. Zanlılardan sadece 5’inin aynı koğuşta kaldığı belirlendi.

Devam eden süreçte 2 kişiyi daha gözaltına alan polis 12 zanlıyı adliyeye sevl etti. 8 kişi tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı...

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri FETÖ Fetullah Gülen Recep Tayyip Erdoğan

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