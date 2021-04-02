HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bağ evinde çıkan yangın, geceyi aydınlattı

Bağ evinde çıkan yangın, geceyi aydınlattı

02.04.2021 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın Yenişehir İlçesinde bir bağ evinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Yangın, Yenişehir İlçesi Kurtuluş Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana geldi.

1/

Bursa’nın Yenişehir İlçesinde bir bağ evinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Yenişehir İlçesi Kurtuluş Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İznik Yolu üzerinde bulunan bir bağ evinde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 4 itfaiye ekibi, geceyi aydınlatan alevlere kısa sürede müdahale etti. Yangın yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yangın sebebiyle bağ evi kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taşla sopalarla dövüldü! Tecavüz eden adamla beline ip bağlanıp dolaştırıldı Taşla sopalarla dövüldü! Tecavüz eden adamla beline ip bağlanıp dolaştırıldı
Artvin'deki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktıArtvin'deki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
iPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldıiPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Son Dakika: 31 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 31 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Son Dakika: Dışişleri'nden ABD'ye 'Gülen hareketi' tepkisi

Son Dakika: Dışişleri'nden ABD'ye 'Gülen hareketi' tepkisi

Anayasa Mahkemesi'nden flaş HDP kararı

Anayasa Mahkemesi'nden flaş HDP kararı

Salgının seyrini değiştirecek gelişme: Başvurular yapıldı

Salgının seyrini değiştirecek gelişme: Başvurular yapıldı

Diğer Haberler

Türkiye için alarm zilleri çalıyor: Yoğun bakımlar dolarsa tam kapanma gelir

Alarm zilleri çalıyor: Böyle giderse tam kapanma gelir

Artvin'deki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Artvin'deki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Sultanbeyli’de korkutan yangın! Sigara içmek için balkona çıkan vatandaş fark etti

Sigara içmek için balkona çıktı, faciayı önledi

Otobüsün altında sürüklenen kadının mucize kurtuluşu

Otobüsün altında sürüklendi! Mucize kurtuluş

Aksaray’da geri dönüşüm deposu alev alev yandı

300 tona yakın geri dönüşüm maddesi kül oldu

DHKP/C'nin sözde Türkiye ve memur sorumluları tutuklandı

DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.