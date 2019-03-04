HABER

Bağ evinde kanlı gece: Arkadaşının boğazını kesti

YAŞAM HABERLERİ  | 04.03.2019 10:51 | Son Güncelleme

Bursa’nın Mudanya ilçesinde 2 kişi, akşam beraber oturdukları arkadaşlarının boğazını kesti.

Bursa’nın Mudanya ilçesinde 2 kişi, akşam beraber oturdukları arkadaşlarının boğazını kesti. Olaydan sonra şahıslardan biri yaralanan arkadaşını hastaneye götürürken, diğer zanlı ise kayıplara karıştı. Mudanya polisinden kaçamayan zanlı, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Olay Mudanya ilçesi Çepni yolu mevkiinde bulunan bir bağ evinde meydana geldi. Elde edilen bilgilere göre, akşam beraber oturan F.Ş., S.C. ve Volkan S. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü ve S.C. sinirlerine hakim olamayarak arkadaşı Volkan S.’yi boğazından bıçakladı. Olaydan sonra F.Ş. arkadaşı Volkan S.’yi arabaya bindirerek Mudanya merkeze getirdi ve çağırdığı ambulansla hastaneye yetiştirdi. Ağır yaralanan Volkan S. Mudanya Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Konuyla ilgili harekete geçen Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri zanlının yakalanması için çalışmalara başladı. Volkan S.’yi hastaneye yetiştiren F.Ş’yi gözaltına alan ekipler, F.Ş’nin ifadelerinden S.C.’nin kimliğine ulaştı. Kayıplara karışan S.C.’yi de kısa sürede yakalayarak gözaltına alan ekipler 2 şahsı emniyetteki ifadelerinin ardından adli makamlara sevk etti. Şahıslardan S.C. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken F.Ş. serbest bırakıldı.

Her yıl bunu yapıyorlar! Kış ayı biter bitmez dışarı çıkıp... Her yıl bunu yapıyorlar! Kış ayı biter bitmez dışarı çıkıp...
Karaman’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltıKaraman’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Mersin'de yem yüklü TIR alev alev yandıMersin'de yem yüklü TIR alev alev yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yerel seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! İşte oranlar..

Yerel seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! İşte oranlar..

ABD skandal kararı resmen açıkladı! Bugün birleşiyor!

ABD skandal kararı resmen açıkladı! Bugün birleşiyor!

Rıdvan Dilmen'den müthiş şampiyonluk iddiası!

Rıdvan Dilmen'den müthiş şampiyonluk iddiası!

'Ey Fatih Terim! İki tane yarma aldın...'

'Ey Fatih Terim! İki tane yarma aldın...'

Son dakika! ABD'de hortum felaketi: En az 22 ölü

Son dakika! ABD'de hortum felaketi: En az 22 ölü

Herkesin gözü ondaydı! Kararını canlı yayında açıkladı

Herkesin gözü ondaydı! Kararını canlı yayında açıkladı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da kan donduran cinayet

İstanbul'da kan donduran olay!

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Adana'da rezidansın 11. katından düşen kadın hayatını kaybetti

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Raylarda kulaklıkla müzik dinlerken tren çarptı

Raylarda kulaklıkla müzik dinlerken tren çarptı

Sivas'taki 'Delik Tepe'nin gizemi!

Sivas'taki 'Delik Tepe'nin gizemi!

Günün en acı karesi! Teneşire bırakılan bebek toprağa verildi

Günün en acı karesi! Mezar başına 'ÇP 51' yazıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.