HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bağ evinde korkutan yangın

Bağ evinde korkutan yangın

04.11.2022 23:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’da bir bağ evi çıkan yangında kullanılamaz hale gelirken, ilçeden görülen dumanlar korkuya neden oldu.

Bağ evinde korkutan yangın

Olay, akşam saatlerinde Saray ilçesi Bağlar mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Örgel ailesine ait bağ evinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, durum yoğun dumanları gören vatandaşlar tarafından itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek söndürme çalışmalarına başladı. İlçe merkezinden de görülen yoğun dumanlar korku sebep olurken, bağ evinde yangın esnasında kimsenin olmamasından dolayı herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. İtfaiye ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen bağ evi tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış sebebi ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Samsun'da gümrük kaçağı cep telefonları ve aksesuarlar ele geçirildiSamsun'da gümrük kaçağı cep telefonları ve aksesuarlar ele geçirildi
"Defineyi çıkarmak için mezarlığa kan lazım" İddia kan dondurdu"Defineyi çıkarmak için mezarlığa kan lazım" İddia kan dondurdu
Rusya'dan Türkiye açıklaması: Güvenin ana faktörüdürRusya'dan Türkiye açıklaması: Güvenin ana faktörüdür
Anahtar Kelimeler:
bağ

En Çok Okunan Haberler

Dünya derin bir nefes aldı! Okyanusa düştü

Dünya derin bir nefes aldı! Okyanusa düştü

Cumhurbaşkanımızı 03.50 gibi aradım

Cumhurbaşkanımızı 03.50 gibi aradım

Dünya, Arda Güler'i konuşuyor!

Dünya, Arda Güler'i konuşuyor!

İki tabloda EYT yasası için yol haritası!

İki tabloda EYT yasası için yol haritası!

Şeytanın aklına gelmez! Buldukları yöntemle milyonluk vurgun yaptılar

Şeytanın aklına gelmez! Buldukları yöntemle milyonluk vurgun yaptılar

İzmir'deki depremden acı haber geldi!

İzmir'deki depremden acı haber geldi!

İlginizi Çekebilir

Cesur olun ve devam edin! Günlük burç yorumları

Cesur olun ve devam edin! Günlük burç yorumları

Eklem iltihaplanmasını bitirir

Eklem iltihaplanmasını bitirir

Sezonun en sevilen giyim ürünleri indirimde! Şimdi almanın tam zamanı...

Sezonun en sevilen giyim ürünleri indirimde! Şimdi almanın tam zamanı...

Güçlü tırnaklara sahip olmanın ipuçları!

Güçlü tırnaklara sahip olmanın ipuçları!

Zararlı olduğu kimsenin aklına gelmez: Soğan sizi zehirleyebilir!

Zararlı olduğu kimsenin aklına gelmez: Soğan sizi zehirleyebilir!

Daha sağlıklı bir cilt için değer! Şu an indirimde olan cebinizi yakmayacak cilt bakım ürünleri

Daha sağlıklı bir cilt için değer! Şu an indirimde olan cebinizi yakmayacak cilt bakım ürünleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.