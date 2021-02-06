Bağ evinde kumar oynayan 18 kişiye ceza yağdı

Afyonkarahisar’da polis ekiplerinin bir bağ evine yaptığı baskında kumar oynayan 18 kişiye bin 336’şar TL para cezası uygulandı.

Afyonkarahisar’ın kent merkezi Aliihsanpaşa Mahallesi Gürgen Sokak’ta bulunan adresteki bağ evinde kumar oynandığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Eve sürekli insanların girip çıktığını tespit eden ekipler, bağ evine baskın düzenledi.

Düzenlenen baskında; 2 oda içerisinde 2 adet kahvehane masası ve 18 kişi ile karşılaşan ekipler, Murat A. isimli şahsa ait olan bağ evinde yaptığı aramada 4 adet plastik okey ıstakası, 1 takım okey taşı, 1 adet içerisinde çeşitli rakamlar yazılı defter, 1 adet üzerinde isimler ve miktarlar yazılı kağıt, 3 adet kullanılmamış yazboz koçanı, 16 deste açılmamış oyun kağıdı, 88 adet oyun kağıdı ele geçirdi.

Murat A. isimli şahsa kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak suçundan şüpheli olarak işlem yapılırken 17 şahsa ise bin 336’şar TL kabahatler kanununun 34. Maddesi gereği idari para cezası uygulandığı bildirildi.



