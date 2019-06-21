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Bağ evinde toplanan FETÖ sanıklarına ilişkin dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 11:44 | Son Güncelleme

Kayseri'de tahliyelerinin ardından bir bağ evinde örgütsel amaçlı toplandıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan 12 sanık beraat etti - Sanık A.V: - "Ben tarafımı devletten yana olmaktan seçtim. Bu nedenle, cezaevinde bulunduğum süreçte etkin pişmanlıkta bulunduğum için örgüt mensupları tarafından baskı gördüm"

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu yargılandıkları davada tahliye edildikten sonra bir bağ evinde örgütsel amaçlı toplandıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 12 sanığın beraatine karar verildi.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında, tutuksuz sanıklar F.S.E, M.Z.G, M.G, A.K, M.A, M.S, Ş.M, Ö.F, T.B, A.V. ve E.M.B. ile avukatları hazır bulundu. Firari sanık M.Ö. ise duruşmaya katılmadı.

Savcı, önceki celse verdiği mütalaasını yineleyerek sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Örgütün 5 ilin adliye ve cezaevi sorumlusu olduğu iddiasıyla yargılanan sanık A.V, esasa ilişkin savunmasında, aynı örgüt kapsamında daha önce başka bir mahkemede yargılandığını ve etkin pişmanlıkta bulunarak bildiklerini anlatttığını söyledi.

Halen tanık olarak bilgisine başvurulduğunu ve şu ana kadar aralarında mahrem imamların da bulunduğu örgüt mensuplarına yönelik 600 fotoğraf teşhisinde bulunduğunu anlatan A.V, "Ben tarafımı devletten yana olmaktan seçtim. Bu nedenle, cezaevinde bulunduğum süreçte etkin pişmanlıkta bulunduğum için örgüt mensupları tarafından baskı gördüm. Bağ evindeki toplantı ise örgütsel amaçlı değildi. Suçsuzum, beraatimi istiyorum." diye konuştu.

Sanık A.K, daha önce cezaevinde birlikte kaldıkları koğuş arkadaşları ile akşam yemeğinde bir araya geldiklerini ve bunun örgütsel toplantı olmadığını öne sürerek beraatini istedi.

Sanık M.Z.G. ise diğer sanıklarla cezaevinde tanıştığını ve bağ evinde yapılan böyle bir yemeğe katılmakta mahsur görmediğini anlatarak beraatini talep etti.

Diğer sanıklar da örgüt üyeliği suçlamasını reddederek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan 12 sanığın beraatine karar verdi. Heyet bu kararı oy çokluğuyla aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekiplerinin, 6 Eylül 2018'de bağ evine düzenledikleri operasyonda tutuklu yargılandıkları FETÖ/PDY'ye ilişkin davalarda tahliye edildikten sonra örgütsel amaçlı toplantı yaptıkları ileri sürülen 12 kişi gözaltına alınmıştı.

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