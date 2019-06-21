Bağ evinde toplanan FETÖ sanıklarına ilişkin dava

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu yargılandıkları davada tahliye edildikten sonra bir bağ evinde örgütsel amaçlı toplandıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 12 sanığın beraatine karar verildi.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında, tutuksuz sanıklar F.S.E, M.Z.G, M.G, A.K, M.A, M.S, Ş.M, Ö.F, T.B, A.V. ve E.M.B. ile avukatları hazır bulundu. Firari sanık M.Ö. ise duruşmaya katılmadı.

Savcı, önceki celse verdiği mütalaasını yineleyerek sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Örgütün 5 ilin adliye ve cezaevi sorumlusu olduğu iddiasıyla yargılanan sanık A.V, esasa ilişkin savunmasında, aynı örgüt kapsamında daha önce başka bir mahkemede yargılandığını ve etkin pişmanlıkta bulunarak bildiklerini anlatttığını söyledi.

Halen tanık olarak bilgisine başvurulduğunu ve şu ana kadar aralarında mahrem imamların da bulunduğu örgüt mensuplarına yönelik 600 fotoğraf teşhisinde bulunduğunu anlatan A.V, "Ben tarafımı devletten yana olmaktan seçtim. Bu nedenle, cezaevinde bulunduğum süreçte etkin pişmanlıkta bulunduğum için örgüt mensupları tarafından baskı gördüm. Bağ evindeki toplantı ise örgütsel amaçlı değildi. Suçsuzum, beraatimi istiyorum." diye konuştu.