Bağ evinde toplantı yapan FETÖ şüphelilerinin ifadeleri

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanıp, bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen, örgütsel faaliyetlerini bağ evlerinde sürdürdükleri öne sürülen 12 kişiden bazılarının emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı. Cezaevinin 'C-12' koğuşunda kaldıklarını belirten şüphelilerin, hapishane günlerini anmak için bağ evinde buluştuklarını öne sürdüğü öğrenildi. Şüphelilerden birinin de "Cezaevinden çıktıktan sonra da yaptıkları toplantılara katılmaya zorluyorlardı" dediği ortaya çıktı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri'ne bağlı ekipler, 4 gün önce, merkez Melikgazi ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi'nde eski belediye çalışanı Ö.F.'nin bağ evinde FETÖ üyelerinin her hafta toplantı yaptığı ihbarını aldı. İstihbarat üzerine harekete geçen ekipler, 10 kişiyi yakalayıp, gözaltına aldı. Kimlik ve UYAP kayıtları kontrol edilen şüphelilerin daha önce FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında tutuklandığı, bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildiği saptandı. Şüphelilerin verdiği ifadelerden yola çıkan ekipler, bu kişilerle irtibatlı olduğu belirlenen, öğretmenlik yaparken ihraç edilen A.V. ile eski itfaiyeci T.B.'yi de yakaladı. Gözaltı sayısı 12'ye çıkarken, A.V. ve T.B.'nin de FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında tutuklandığı, cezaevinde bir süre kaldıktan sonra tahliye edildiği belirlendi.

'ARAMIZDA KOĞUŞ ARKADAŞLIĞI OLUŞTU'

İl Emniyet Müdürlüğü'nde 5'i öğretmen, 2'si iş insanı,1'i memur, 1'i işçi, 1'i esnaf, 2'si belediye eski çalışanı toplam 12 şüpheli sorgulandı. Bazı şüphelilerin ise ifadeleri ortaya çıktı. Hüküm giydikleri cezaları İstinaf Mahkemesi'ne taşıdıklarını, bu nedenle dışarıda olduklarını belirten bir şüphelinin "Biz, Nevşehir Kapalı Cezaevi C-12 koğuşunda 'FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği'nden belirli sürelerde yattık. O nedenle aramızda koğuş arkadaşlığı oluştu. Cezaevinden çıktıktan sonra zaman zaman bir araya gelip, yemek yiyip, sohbet ediyoruz. Örgütsel bir faaliyetimiz yok" dediği öğrenildi.

'TOPLANTILARA KATILMAYA ZORLUYORLARDI'

Gözaltındaki şüphelilerden birinin de ifadesinde, "C-12 koğuşunda kaldığımız süreçte de örgütün üst düzey yöneticilerinin ülke dışına çıktıklarını, bizlerin demir parmaklıkların ardında yattığımızı söylediğimizde 'abi' konumundaki M.A., 'Ahiretinizi mahvetmek mi istiyorsunuz? Böyle konuşmayın' diye bizi baskılıyordu. Cezaevinden çıktıktan sonra da yaptıkları toplantılara katılmaya zorluyorlardı" dediği ortaya çıktı.

KULLANMADIKLARI TELEFONLARDAN 'BYLOCK' ÇIKTI

Öte yandan 'FETÖ/PDY üyesi olmak'tan cezaevinde yatan ve hükümleri onanmaya gönderilen şüphelilerden 3'ünün, kullanmadıkları cep telefonlarında yapılan incelemede, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' tespit edildi. 12 şüphelinin, nöbetçi sulh ceza mahkemesine FETÖ/PDY adına örgütsel faaliyetler sürdürdükleri gerekçesiyle çıkarılacağı bildirildi.

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