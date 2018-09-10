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Bağ evinde toplantı yapan FETÖ şüphelilerinin ifadeleri (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2018 14:24 | Son Güncelleme

MAHKEMEYE SEVK EDİLDİLER Kayseri'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanıp, bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen, örgütsel faaliyetlerini bağ evlerinde sürdürdükleri öne sürülen 12 kişi, emniyetteki sorgularının ardından sağlık kontrolünden geçirildi.

Bağ evinde toplantı yapan FETÖ şüphelilerinin ifadeleri (2)

MAHKEMEYE SEVK EDİLDİLER
Kayseri'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanıp, bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen, örgütsel faaliyetlerini bağ evlerinde sürdürdükleri öne sürülen 12 kişi, emniyetteki sorgularının ardından sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler, güvenlik önlemleri alınarak, Kayseri Adliyesi'ne getirildi. İşlemleri tamamlanan 12 kişi, FETÖ/PDY adına örgütsel faaliyetler sürdürdükleri gerekçesiyle nöbetçi sulh ceza mahkemesine çıkarıldı.

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Bağ evinde toplantı yapan FETÖ şüphelilerinin ifadeleri (2)Bağ evinde toplantı yapan FETÖ şüphelilerinin ifadeleri (2)

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