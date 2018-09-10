Bağ evinde toplantı yapan FETÖ şüphelilerinin ifadeleri (3)

12 ŞÜPHELİDEN 8'İ TUTUKLANDI

Kayseri'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanıp, bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen, örgütsel faaliyetlerini bağ evlerinde sürdürdükleri öne sürülen ve sorgularının ardından adliyeye çıkarılan 12 şüpheliden Mustafa Ahi, Faruk Salih Erdoğan, Ömer Fenercioğlu, Mehmet Zahit Güleç, Mustafa Gültekin, Mehmet Sönmez, Aziz Karaman ve Şıhlı Mucuk çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı. Esat B., Murat Ö., Ali V. ve Tuğrul B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

