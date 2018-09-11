Bağ evinde toplantı yaparken yakalanıp tutuklanan 8 kişi Bünyan Cezaevi'nde

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de cumartesi akşamı bağ evinde toplantı halindeyken yakalanan 12 şüpheliden tutuklanan 8 kişi, Kayseri'nin Bünyan ilçesindeki T Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.
Kayseri'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanıp, bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen 10 şüpheli, bir bağ evinde toplantı halindeyken yakalandı. Bu kişilerle irtibatlı olduğu belirlenen 2 kişi de gözaltın alındı. 12 şüpheliden Mustafa Ahi, Faruk Salih Erdoğan, Ömer Fenercioğlu, Mehmet Zahit Güleç, Mustafa Gültekin, Mehmet Sönmez, Aziz Karaman ve Şıhlı Mucuk, dün gece çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'nce tutuklandı. Şüphelilerle birlikte daha öne Nevşehir C- 12 koğuşunda birlikte kaldığı belirlenen, aynı toplantıda yakalanan Esat B., Murat Ö., Ali V. ve Tuğrul B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
FETÖ/PDY'ye üye olmak ve örgütsel faaliyet sürdürmek gerekçesiyle ikinci kez tutuklanan şüphelilerden işadamı Mustafa Ahi'nin daha önce 3 ay 23 gün, eski belediye çalışanı Ömer Fenercioğlu'nun 10 ay 18 gün, öğretmen Faruk Salih Erdoğan'ın 2 ay 25 gün, işadamı Mehmet Zahit Güleç'in 10 ay 20 gün, esnaf Mustafa Gültekin'in 2 ay 14 gün, işçi Mehmet Sönmez'in 4 ay 16 gün, öğretmen Aziz Karaman'ın 8 ay 18 gün, öğretmen Şıhlı Mucuk'un 4 ay 15 gün cezaevinde yattığı ve hüküm giydikten sonra salıverildikleri ifade edildi.
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