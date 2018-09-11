HABER

Bağ evinde toplantı yaparken yakalanıp tutuklanan 8 kişi Bünyan Cezaevi'nde

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2018 10:30 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de cumartesi akşamı bağ evinde toplantı halindeyken yakalanan 12 şüpheliden tutuklanan 8 kişi, Kayseri'nin Bünyan ilçesindeki T Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

Bağ evinde toplantı yaparken yakalanıp tutuklanan 8 kişi Bünyan Cezaevi'nde

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de cumartesi akşamı bağ evinde toplantı halindeyken yakalanan 12 şüpheliden tutuklanan 8 kişi, Kayseri'nin Bünyan ilçesindeki T Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.
Kayseri'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanıp, bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen 10 şüpheli, bir bağ evinde toplantı halindeyken yakalandı. Bu kişilerle irtibatlı olduğu belirlenen 2 kişi de gözaltın alındı. 12 şüpheliden Mustafa Ahi, Faruk Salih Erdoğan, Ömer Fenercioğlu, Mehmet Zahit Güleç, Mustafa Gültekin, Mehmet Sönmez, Aziz Karaman ve Şıhlı Mucuk, dün gece çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'nce tutuklandı. Şüphelilerle birlikte daha öne Nevşehir C- 12 koğuşunda birlikte kaldığı belirlenen, aynı toplantıda yakalanan Esat B., Murat Ö., Ali V. ve Tuğrul B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
FETÖ/PDY'ye üye olmak ve örgütsel faaliyet sürdürmek gerekçesiyle ikinci kez tutuklanan şüphelilerden işadamı Mustafa Ahi'nin daha önce 3 ay 23 gün, eski belediye çalışanı Ömer Fenercioğlu'nun 10 ay 18 gün, öğretmen Faruk Salih Erdoğan'ın 2 ay 25 gün, işadamı Mehmet Zahit Güleç'in 10 ay 20 gün, esnaf Mustafa Gültekin'in 2 ay 14 gün, işçi Mehmet Sönmez'in 4 ay 16 gün, öğretmen Aziz Karaman'ın 8 ay 18 gün, öğretmen Şıhlı Mucuk'un 4 ay 15 gün cezaevinde yattığı ve hüküm giydikten sonra salıverildikleri ifade edildi.

FOTOĞRAFLI

Bağ evinde toplantı yaparken yakalanıp tutuklanan 8 kişi Bünyan Cezaevi'ndeBağ evinde toplantı yaparken yakalanıp tutuklanan 8 kişi Bünyan Cezaevi'ndeBağ evinde toplantı yaparken yakalanıp tutuklanan 8 kişi Bünyan Cezaevi'ndeBağ evinde toplantı yaparken yakalanıp tutuklanan 8 kişi Bünyan Cezaevi'nde

PARTNERÜnlü yıldızı iç çamaşır giymediğine pişman eden şaka!Ünlü yıldızı iç çamaşır giymediğine pişman eden şaka!
Sahte parayla yakalandı, koltuk numarası ele verdiSahte parayla yakalandı, koltuk numarası ele verdi
2 bin yıllık Phaselis Antik Kenti'nde sanat festivali başladı2 bin yıllık Phaselis Antik Kenti'nde sanat festivali başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'den canlı yayında tartışılacak sözler: Ziya Selçuk'un başarılı olma ihtimali trilyonda sıfır

Muharrem İnce'den canlı yayında tartışılacak sözler: Ziya Selçuk'un başarılı olma ihtimali trilyonda sıfır

Abdulkadir Selvi, 'önemli bir sinyal veriyor' deyip son anketin sonuçlarını paylaştı

Abdulkadir Selvi, 'önemli bir sinyal veriyor' deyip son anketin sonuçlarını paylaştı

Demet Akalın ve Okan Kurt boşanıyor

Demet Akalın ve Okan Kurt boşanıyor

Oğuzhan Uğur'dan Ekşi Sözlük eleştirilerine sert tepki

Oğuzhan Uğur'dan Ekşi Sözlük eleştirilerine sert tepki

Nusret'te inanılmaz hesap! Sadece servis ücreti 40 bin TL

Nusret'te inanılmaz hesap! Sadece servis ücreti 40 bin TL

MEB'den karma eğitimle ilgili dikkat çeken değişiklik! O madde kaldırıldı

MEB'den karma eğitimle ilgili dikkat çeken değişiklik! O madde kaldırıldı

İlginizi Çekebilir

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Sait Parlakyıldız yasak aşk şüphesiyle eşini katletti! Mesajlar ortaya çıktı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Sait Parlakyıldız yasak aşk şüphesiyle eşini katletti! Mesajlar ortaya çıktı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eşiyle birlikte yarı çıplak birini yakaladı! Sonrası korkunç

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eşiyle birlikte yarı çıplak birini yakaladı! Sonrası korkunç

İstanbul'da ABD'li yaşlı adam evine aldığı Suriyeli genç tarafından öldürüldü!

İstanbul'da ABD'li yaşlı adam evine aldığı Suriyeli genç tarafından öldürüldü!

Antalya'da düğüne haciz memuru şoku... Damat: Cebimdeki bütün para bu!

Antalya'da düğüne haciz memuru şoku... Damat: Cebimdeki bütün para bu!

Muğla'nın Yatağan ilçesinde şoke eden olay! Genç kadının cinsel organından 'uyuşturucu' çıktı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde şoke eden olay! Genç kadının cinsel organından 'uyuşturucu' çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Her yıl teşekkür alan öğrencinin İmam Hatip isyanı: Psikolojik olarak sıkıntı yaşıyorum

Her yıl teşekkür alan öğrencinin İmam Hatip isyanı: Psikolojik olarak sıkıntı yaşıyorum

Kırklareli'nde vahşet! Genç çifte kanlı infaz

Kırklareli'nde vahşet! Genç çifte kanlı infaz

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Sait Parlakyıldız yasak aşk şüphesiyle eşini katletti! Mesajlar ortaya çıktı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Sait Parlakyıldız yasak aşk şüphesiyle eşini katletti! Mesajlar ortaya çıktı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eşiyle birlikte yarı çıplak birini yakaladı! Sonrası korkunç

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eşiyle birlikte yarı çıplak birini yakaladı! Sonrası korkunç

İstanbul'da ABD'li yaşlı adam evine aldığı Suriyeli genç tarafından öldürüldü!

İstanbul'da ABD'li yaşlı adam evine aldığı Suriyeli genç tarafından öldürüldü!

İstanbul Esenler'de korkunç olay... Röntgen odasında cinsel istismar iddiası!

İstanbul Esenler'de korkunç olay... Röntgen odasında cinsel istismar iddiası!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.