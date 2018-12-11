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Bağ evinde yakalanan 8 FETÖ sanığına ev hapsi

YAŞAM HABERLERİ  | 11.12.2018 12:29 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanıp, bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olan ve bağ evinde yeniden örgütsel toplantı yaptıkları iddiasıyla tutuklanan 8 kişinin de aralarında bulunduğu 12 sanık, ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanıp, bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olan ve bağ evinde yeniden örgütsel toplantı yaptıkları iddiasıyla tutuklanan 8 kişinin de aralarında bulunduğu 12 sanık, ikinci kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti verdiği ara kararla tutuklu 8 sanığı ev hapsi şartıyla tahliye etti.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri, geçen 6 Eylül'de merkez Melikgazi ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi'ndeki bağ evinde FETÖ/PDY üyelerinin her hafta toplantı yaptığı bilgisine ulaştı. Şüphelileri takibe alan polis, bağ evine baskın yaptı. İddiaya göre, toplantı halindeki şüpheliler, polisi görünce kaçmaya çalıştı. 10 şüpheli, yakalanıp kelepçelenerek gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin kimlik ve UYAP kayıtlarında yapılan kontrollerde, 8'inin daha önce FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklanıp yargılandığı, ceza alıp bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye oldukları belirlendi. Soruşturmayı genişleten Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekipleri, daha önce de benzer bir toplantıda bir araya geldikleri iddia edilen 2 kişiyi daha gözaltına aldı. 12 şüpheliden Mustafa Ahi, Faruk Salih Erdoğan, Ömer Fenercioğlu, Mehmet Zahit Güleç, Mustafa Gültekin, Mehmet Sönmez, Aziz Karaman ve Şıhlı Mucuk çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı. Esat B., Murat Ö., Ali V. ve Tuğrul B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 'örgüt üyesi' oldukları iddiasıyla ikinci kez yargılanmaya başlanan sanıklarla avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu. 'Silahlı terör örgütü üyesi' oldukları iddiasıyla yargılanan sanıklar, üzerlerine atılan suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi.
Mahkeme heyeti verdiği ara kararda, tutuksuz sanıkların adli kontrol şartlarının devamına karar verirken, tutuklu yargılanan Mustafa Ahi, Faruk Salih Erdoğan, Ömer Fenercioğlu, Mehmet Zahit Güleç, Mustafa Gültekin, Mehmet Sönmez, Aziz Karaman ve Şıhlı Mucuk'un ise, konutu terk etmeme şartıyla tahliyelerine karar verdi. Heyet, tahliye olan sanıkların haftada 2 gün adli kontrol kapsamında imza atmaları dışında ev hapsi ile cezalandırılmalarına karar vererek, duruşmayı 21 Şubat 2019'e erteledi.

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