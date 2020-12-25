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  4. Bağ evinde yakalandılar, toplamda 26 bin 250 TL ceza yediler

Bağ evinde yakalandılar, toplamda 26 bin 250 TL ceza yediler

25.12.2020 11:51 | Son Güncelleme:
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Bağ evinde yakalandılar, toplamda 26 bin 250 TL ceza yediler

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde bir bağ evinde uyuşturucu kullanıp kumar oynayan 6 şahıs suçüstü yakalandı.Yozgat’ın Sorgun ilçesinde bir bağ evinde uyuşturucu madde kullanıldığı ve kumar oynandığı istihbaratını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, adrese operasyon düzenledi.

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde bir bağ evinde uyuşturucu kullanıp kumar oynayan 6 şahıs suçüstü yakalandı.
Yozgat’ın Sorgun ilçesinde bir bağ evinde uyuşturucu madde kullanıldığı ve kumar oynandığı istihbaratını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, adrese operasyon düzenledi. Adrese düzenlenen operasyonda 6 şüpheli kumar oynarken yakalandı. Operasyonda oyun kağıdı ile kumarda kullanılan 3 bin 430 TL ile uyuşturucu kullanımına yarayan malzemeler ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak 6 şüpheli hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlama ve kumar oynamak suçundan 7 bin 350 TL ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten ise 18 bin 900 TL olmak üzere toplam 26 bin 250 TL idari para cezası uygulandı.
Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Bağ evinde yakalandılar, toplamda 26 bin 250 TL ceza yediler

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