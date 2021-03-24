Bağ evinden 22 ay önce çapa makinesi çalan zanlı tutuklandı

Kırıkkale’de 22 ay önce bir bağ evinden çapa makinesi çaldığı belirlenen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 16 Haziran 2019 yılında Keskin ilçesine bağlı Büyükceceli köyünde meydana geldi. Köydeki bir bağ evinden çapa makinesi çalınması üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, suçluyu yakalamak için çalışma başlattı. Keskin İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Olay Yeri İnceleme (OYİ) timinin yapmış olduğu geçmişe dönük detaylı çalışma neticesinde failin S.B. (23) olduğu tespit edildi. Söz konusu şahıs, olaydan 22 ay sonra yakalanarak gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan zanlı tutuklanarak Keskin T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.



