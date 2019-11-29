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Bağ evinden 40 parça malzeme çalan zanlılar yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 19:54 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta bir bağ evinden 40 parça malzeme çalan 2 kişi, çaldıkları malzemelerle birlikte yakalandı.Alınan bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi Budaklı Mahallesi’nde C.Ç’ye ait bağ evinde hırsızlık yaşandı.

Bağ evinden 40 parça malzeme çalan zanlılar yakalandı

Kahramanmaraş’ta bir bağ evinden 40 parça malzeme çalan 2 kişi, çaldıkları malzemelerle birlikte yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi Budaklı Mahallesi’nde C.Ç’ye ait bağ evinde hırsızlık yaşandı. Hırsızlık ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, devriye esnasında durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada 2 adet kütük, 1 adet anahtar takım çantası, 1 koli peçete, 20 metre ara kablo, 20 metre çelik halat, 1 adet demir kesme makası, 2 adet keser, 1 adet manilya, 2 adet kazma, 1 adet balyoz, 3 adet kürek, 1 adet tarhana küreği, 6 adet 1 m 12’lik demir, 1 adet stepne, 1 adet mangal, 4 adet tatlı tepsisi, 4 adet satır, 1 adet kettle, 4 adet çay tepsisi, 5 adet sandalye, 1 adet elektrikli süpürge, 1 adet ekmek saçı, 4 adet çaydanlık, 1 adet dijital DVD, 25 adet tabak, 10 adet çocuk oyuncağı, 3 paket 1 kilogramlık çay, 1 adet kaset çalar, 2 adet testere, 1 adet tek kırma tüfek, 9 adet 12 kalibre fişek, 1 adet kapm baltası, 1 adet fener, 1 adet küçük tüp, 1 adet el süpürgesi, 1 adet 5 kilogram detarjan, 1 adet bağ budama makası, 1 takım dikiş çantası, 1 takım kapm için kazma, kürek, tarak malzemesi, 1 takım hurda malzemesi ele geçirildi. Bulunan malzemelerin bağ evinden çalındığı tespit edilirken, araçta bulunan Y.K. (25) ve C.K. (51) gözaltına alındı.

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