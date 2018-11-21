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Bağ evinden hırsızlık şüphelileri, mobese kayıtlarından yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.11.2018 12:27 | Son Güncelleme

ELAZIĞ’da girdikleri bağ evindeki eşyaları çalan biri Pakistanlı 4 şüpheli, mobese kayıtlarının incelenip, eşyaların taşındığı aracın belinlenmesi sonucu yakalandı.

Bağ evinden hırsızlık şüphelileri, mobese kayıtlarından yakalandı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ’da girdikleri bağ evindeki eşyaları çalan biri Pakistanlı 4 şüpheli, mobese kayıtlarının incelenip, eşyaların taşındığı aracın belinlenmesi sonucu yakalandı.
Merkeze bağlı Yemişlik köyü, Yadigar Bahçeleri mevkiinde bulunan bir bağ evinden buzdolabı, çamaşır makinesi, soba, mutfak ocağı, 10 halı, 5 sandalye ve 2 mutfak tüpünün çalındığı yönünde ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Köy ile Elazığ merkezi arasında yer alan mobese kayıtlarını 11 gün süreyle inceleyen ekipler, eşyaların yüklendiği kamyoneti ve plakasını tespit etti. Savcılıktan alınan izinle araç sahibinin evinde arama yapan jandarma, hırsızlık zanlılarından F.M.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin itirafı üzerine C.Ç., H.K. ile Pakistan uyruklu M.N. de gözaltına alındı. Çalınan eşyaların ise bir hurdacıya satıldığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

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