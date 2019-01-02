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Bağ evlerinden hırsızlık yapanlara tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 02.01.2019 10:24 | Son Güncelleme

KONYA'da, kapılarını tüfekle ateş ederek, açtıkları 5 bağ evinden ev eşyalarını çaldıkları tespit edilen Mustafa Genç (30), Mustafa Sevindik (35) ve Servet Uslu (28) gözaltına alındı.

Bağ evlerinden hırsızlık yapanlara tutuklama

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da, kapılarını tüfekle ateş ederek, açtıkları 5 bağ evinden ev eşyalarını çaldıkları tespit edilen Mustafa Genç (30), Mustafa Sevindik (35) ve Servet Uslu (28) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Meram ilçesindeki farklı mahallelerde bulunan 5 bağ evinde meydana gelen hırsızlıklarla ilgili çalışma başlattı. Bu evlerde inceleme yapan ekipler, hırsızların, kapıları açmak için uğraşmadığını ve kilitlere tüfekle ateş ederek, içeri girdiğini saptadı. Evlerde parmak izi çalışması yapan ve çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, kısa sürede hırsızların kimliğini tespit etti. Emniyette 6 farklı suç kaydı bulunan Mustafa Genç, 4 suç kaydı bulunan Mustafa Sevindik ve Servet Uslu gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen 3 kişinin, suçlarını itiraf ettikleri, çaldıkları ev eşyalarını ise hurdacılara sattıkları öğrenildi. Polis ekipleri, ayrıca şüphelilerden birinin evinde, telefon hattı direklerinden kesilmiş 200 metre telefon kablosu da ele geçirdi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Genç, Mustafa Sevindik ve Servet Uslu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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