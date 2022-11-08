BAĞ-KUR emeklilik yaşı tablosu nedir? BAĞ-KUR emeklilik yaşı kaç, BAĞ-KUR emekli olma şartları neler?

Sigorta kapsamında bulunan Bağ-Kur çalışanları kendi sigorta primlerini ödeyerek emekli olabilmektedir. Bağ-Kur çalışanları kendileri için çalışmakta ve kendi primlerini ödeyerek prim gün sayılarını tamamlamaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olan Bağ-Kur ile devletin sağladığı emeklilik ve sağlık hizmetlerinde faydalanabilmektedir. BAĞ-KUR emeklilik yaşı tablosu nasıl hesaplanır, BAĞ-KUR emeklilik yaşı kaçtır?

Bağkur emekli olma şartları neler?

Bağkur, diğer sigorta sistemlerinden daha farklıdır. Bağkur sigorta kapsamında olan kişiler herhangi bir devlet kurumunda veya iş yerinde çalışmayan ancak kendi işinde çalışan ve kendi vergi mükellefleridir. Bağkur ile kişiler kendi sigorta primlerini ödemektedir. Bağkur ile emeklilik için belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bağkur emeklilik için çalışanların sigorta başlama tarihlerine göre değişiklik göstermektedir. Ancak sigorta başlama tarihi fark etmeksizin en düşük hizmet süresi yani 15 yıl ve 5400 prim günü emekli olabilmektedir.

Bağkur emeklilik yaşı kaç?

Emekli olma yaşı Bağkur, Sosyal Güvenlik Kurumunun belirlemiş olduğu şartlar kapsamında değişiklik göstermektedir. Emeklilik yaşı tamamlanması gereken prim gün sayısına göre değişmektedir. Bağkur sigorta sistemine dahil olan kişilerde diğer sigorta sistemlerine göre farklılık göstermektedir. Bağkur emeklilik yaşı için önemli olan 3 tarih mevcuttur:

Sigorta başlangıcı 1 Ekim 1999 öncesi olanlar

Sigorta başlangıcı 1 Ekim 1999 ila 30 Nisan 2008 tarihler arasında olanlar

Sigorta başlangıcı 1 Mayıs 2008 sonrasında olanlar

Sigorta başlangıç tarihlerine göre farklılık gösteren bağkur emeklilik yaşı tablosu ve bağkur emekli olma şartları:

1999 yılından önce sigortalı olan erkekler 47, kadınlar ise 43 yaşında emekli olabilmektedir.

8 Eylül 1999 ve 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olup 5400 prim günü tamamlanmış kadınlar 60, erkekler ise 62 yaşında emekli olabilmektedir.

1999 ve 2008 yılları arasında sigortalı olup 9000 prim gün sayısı tamamlanmış ise erkeklerde 60 kadınlar ise 58 yaşında emekli olabilmektedir. Ancak 9000 prim günü yerine 5400 prim günü tamamlamış olan erkekler 62 kadınlar ise 60 yaşında emekli olmaktadır.

2008 ve sonrası sigortalı olup 9000 prim günü tamamlamış olan erkekler 60 kadınlar ise 58 yaşında emekli olabilmektedir.



