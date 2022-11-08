BAĞ-KUR emeklilik yaşı tablosu nedir? BAĞ-KUR emeklilik yaşı kaç, BAĞ-KUR emekli olma şartları neler?

Sigorta kapsamında bulunan Bağ-Kur çalışanları kendi sigorta primlerini ödeyerek emekli olabilmektedir. Bağ-Kur çalışanları kendileri için çalışmakta ve kendi primlerini ödeyerek prim gün sayılarını tamamlamaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olan Bağ-Kur ile devletin sağladığı emeklilik ve sağlık hizmetlerinde faydalanabilmektedir. BAĞ-KUR emeklilik yaşı tablosu nasıl hesaplanır, BAĞ-KUR emeklilik yaşı kaçtır?
Bağkur, diğer sigorta sistemlerinden daha farklıdır. Bağkur sigorta kapsamında olan kişiler herhangi bir devlet kurumunda veya iş yerinde çalışmayan ancak kendi işinde çalışan ve kendi vergi mükellefleridir. Bağkur ile kişiler kendi sigorta primlerini ödemektedir. Bağkur ile emeklilik için belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bağkur emeklilik için çalışanların sigorta başlama tarihlerine göre değişiklik göstermektedir. Ancak sigorta başlama tarihi fark etmeksizin en düşük hizmet süresi yani 15 yıl ve 5400 prim günü emekli olabilmektedir.
Emekli olma yaşı Bağkur, Sosyal Güvenlik Kurumunun belirlemiş olduğu şartlar kapsamında değişiklik göstermektedir. Emeklilik yaşı tamamlanması gereken prim gün sayısına göre değişmektedir. Bağkur sigorta sistemine dahil olan kişilerde diğer sigorta sistemlerine göre farklılık göstermektedir. Bağkur emeklilik yaşı için önemli olan 3 tarih mevcuttur:
Sigorta başlangıç tarihlerine göre farklılık gösteren bağkur emeklilik yaşı tablosu ve bağkur emekli olma şartları: