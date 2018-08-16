Bağ-Kur emeklisi bayram ikramiyesini devlete bağışladı

ÇORUM (AA) - Çorum'da Bağ-Kur emeklisi Mehmet Uyar, Kurban Bayramı dolayısıyla hesabına yatırılan bin lira tutarındaki ikramiyeyi Türk Lirası ve ekonomiye destek için devlete bağışladı.
Uyar, Türk ekonomisine yapılan spekülatif atağa karşı ülkesine destek olmak amacıyla Gazi Caddesi'nde bulunan defterdarlık binasına giderek, Maliye Hazinesine bin lira bağışta bulundu.
Burada gazetecilere açıklama yapan Uyar, ABD'nin son günlerde Türkiye'ye haksız şekilde ekonomik saldırıda bulunduğunu vurguladı.
Bu saldırı karşısında vatandaş olarak devletin yanında yer almak istediğini ifade eden Uyar, "Geçmişte atalarımızın Malazgirt ve Çanakkale ruhu ile canlarını verdikleri gibi biz de bugün malımızı vererek devletimizin yanında olmalıyız. Devletime sonsuza dek güveniyorum ve bir Bağ-Kur emeklisi olarak bin lira bağışta bulunuyorum. İnşallah dolara karşı en iyi şekilde kullanılacaktır." dedi.
Uyar, Türkiye üzerinde kurulmak istenen baskıyı haberlerden takip ettiğini, bu baskıya karşı koymak için malını ve canını vermeye hazır olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın boykot çağrısıyla ABD mallarını kullanmayı bıraktığını aktaran Uyar, "Ben devletimizin bana bayram ikramiyesi olarak verdiği bin lirayı, dövize karşı mücadelede kullanılmak üzere devletimize bağışlıyorum. Tüm vatandaşlarımızı da bu mücadeleye katkı sunmaya davet ediyorum. Haberlerde gördüğüm kadarıyla Mısır'da yaşayan bir imam kardeşimiz, hanımının altınlarını Türkiye'ye bağışlamış. Bu beni çok duygulandırdı. Allah ondan razı olsun. Ben de bu vesileyle bağışta bulunmak istedim. Ülkemiz en kısa sürede bu sıkıntılı süreçten çıkacaktır." ifadelerini kullandı.
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