HABER

Bağ-Kur emeklisinin su satarak aldığı kazlar çalındı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.01.2019 11:47 | Son Güncelleme

KIRIKKALE'de Bağ-Kur emeklisi Mustafa Özkılıç'ın (60) su satarak alıp, evinin bahçesinde beslediği 52 kaz, kimliği belirsiz kişilerce çalındı.

Bağ-Kur emeklisinin su satarak aldığı kazlar çalındı

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de Bağ-Kur emeklisi Mustafa Özkılıç'ın (60) su satarak alıp, evinin bahçesinde beslediği 52 kaz, kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Jandarmaya şikayette bulunan Özkılıç, "Kazlar benim emeğimdi; fakat bu emeklerimiz zayi oldu" dedi.
Merkeze bağlı Ahılı köyünde oturan Mustafa Özkılıç, köyde çeşmeden damacanalara doldurduğu suyu kent merkezinde satarak ek gelir elde ederken, biriktirdiği para ile de 52 kaz aldı. Özkılıç'ın, köyde evinin bahçesinde besleyip çoğaltarak daha sonra satmayı planladığı kazlardan 12'si, yaklaşık 2 ay önce kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Kalan 40 kaz da önceki gün yine kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Mustafa Özkılıç, jandarmaya başvurarak şikayette bulundu. Jandarma, hırsızlık olayı ile ilgili inceleme başlattı.
Özkılıç, ek gelir elde etmek için kaz yetiştiriciliğine başladığını söyleyerek, "Bahçe telini bükmüşler, oradan tahtanın üzerinden atlayarak içeriye girip kazlarımı çalmışlar. 2 veya 3 kişi olduklarını tahmin ediyorum. Şu anda zararım 5 bin 200 lira. Bunu üretip, yetiştirip, kendime katkı sağlamak için yaptım. Ama nasip olmadı. Kazlar benim emeğimdi, 1 lira- 2 lira para biriktirerek o kazları satın aldım, üreteyim, çoğaltayım bir katkı olsun diye; fakat bu emeklerimiz zayi oldu" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Bağ-Kur emeklisinin su satarak aldığı kazlar çalındıBağ-Kur emeklisinin su satarak aldığı kazlar çalındı

PARTNERAşkın yaş engeline takılmadığı ünlü çiftlerAşkın yaş engeline takılmadığı ünlü çiftler
Danıştay, Yazıcıoğlu davasındaki takipsizlik kararını kaldırdıDanıştay, Yazıcıoğlu davasındaki takipsizlik kararını kaldırdı
Çanakkale'de 43 kaçak yakalandıÇanakkale'de 43 kaçak yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

KKTC'de 'bayrak' krizi! Cumhurbaşkanı Akıncı'ya 'istifa et' çağrısı

KKTC'de 'bayrak' krizi! Cumhurbaşkanı Akıncı'ya 'istifa et' çağrısı

Seçim öncesi CHP'ye sert eleştiri: İstanbul'a imam, Ankara'ya ülkücü...

Seçim öncesi CHP'ye sert eleştiri: İstanbul'a imam, Ankara'ya ülkücü...

İrem Derici yeni imajıyla şaşırttı!

İrem Derici yeni imajıyla şaşırttı!

G.Saray ve F.Bahçe'ye transferde kötü haber

G.Saray ve F.Bahçe'ye transferde kötü haber

Soylu, seçimde oy kullanacak Suriyelilerin sayısını açıkladı

Soylu, seçimde oy kullanacak Suriyelilerin sayısını açıkladı

3. köprü yolunda yolcu otobüsü devrildi!

3. köprü yolunda yolcu otobüsü devrildi!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Uludağ'da akılalmaz olay! Aç kalan hayvanlara yemek götürüyordu

Uludağ'da akılalmaz olay! Aç kalan hayvanlara yemek götürüyordu

İşte Türkiye'nin konuştuğu o cani!

İşte Türkiye'nin konuştuğu o cani!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Vahşet! Kesik kol ve kalça kemiğinden sonra, kafa ve vücut parçaları bulundu

Vahşet! Kol ve kalça kemiğinden sonra, kafa ve vücut parçaları...

Adana'daki sır ölümün ardından dram çıktı: Kimseye acı çektirmek istemiyorum!

Ölüme götüren sır mektupla ortaya çıktı!

Boşanma davasında tazminat nasıl alınır?

Boşanma davasında tazminat nasıl alınır?

Sivas'ta fuhuş operasyonu: 4'ü kadın 5 kişiye gözaltı

'Çek çek soyunayım valla, çek'

Mertcan'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Hurdacıda kesilen aletten yayılan 'koku' panik yarattı

Kokusu her yeri sardı! Panik anları...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.