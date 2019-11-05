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Bağ ve bahçelere zarar veren 300 kiloluk yaban domuzu vuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 14:59 | Son Güncelleme

 SAKARYA’nın Geyve ilçesinde, bağ ve bahçelere zarar veren yaklaşık 300 kiloluk yaban domuzu, avcılar tarafından vuruldu.

Aziz GÜVENER/GEYVE (Sakarya), (DHA)- SAKARYA’nın Geyve ilçesinde, bağ ve bahçelere zarar veren yaklaşık 300 kiloluk yaban domuzu, avcılar tarafından vuruldu.
Geyve ilçesi Koru Boğaz mevkiinde bulunan köylerde bağ ve bahçelere zarar veren yaban domuzu çiftçileri isyan ettirdi. Çiftçilerin şikayetleri üzerine avcılar harekete geçti, 15 kişilik grup, köpeklerle birlikte bölgede ava çıktı. Yaklaşık 3 saat sonra bulunan domuz, avlandı. 5- 6 yaşlarında, 10 santim uzunluğunda dişleri olan yaklaşık 300 kiloluk erkek domuzu gören avcılar, şaşkınlık yaşadı. Vurulduğu yerden bir araç yardımıyla çıkarılan yaban domuzu ile avcılar hatıra fotoğrafı çekti.

FOTOĞRAFLI

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