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Bagaj kapağı açık araçta, taburede oturarak yolculuk yaptı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.01.2019 13:16 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'da, bagaj kapağı açık hafif ticari araçta taburede oturarak yolculuk yapan kişi, görenleri şaşırttı.

Bagaj kapağı açık araçta, taburede oturarak yolculuk yaptı

ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da, bagaj kapağı açık hafif ticari araçta taburede oturarak yolculuk yapan kişi, görenleri şaşırttı.
Kent merkezindeki Sanayi Mahallesi'nde bir kişi, bagaj kapağı açık hafif ticari araçta taburede oturarak yolculuk yaptı. Çevredekilerin tepki ve şaşkınlıkla izlediği kişi, bacak bacak üstüne atarak rahat tavırlarla yola devam etti. Araç bir süre sonra gözden kayboldu. Mermer taşınan araçtaki tehlikeli yolculuk cep telefonuyla görüntülendi.

FOTOĞRAFLI

Bagaj kapağı açık araçta, taburede oturarak yolculuk yaptı

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