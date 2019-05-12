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Bagaj kapağı üstünde tehlikeli yolculuk

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 13:43 | Son Güncelleme

Malatya’da camları kırık bir aracın bagaj kapağı üstünde seyahat eden 2 çocuk yürekleri ağızlara getirdi.

Bagaj kapağı üstünde tehlikeli yolculuk

Malatya’da camları kırık bir aracın bagaj kapağı üstünde seyahat eden 2 çocuk yürekleri ağızlara getirdi. Sosyal medyada paylaşılan o anlar büyük tepki çekti.
Olay Eskimalatya’da yaşandı. Bir vatandaşın cep telefonu ile çektiği görüntülerde 2 küçük çocuğun camları kırık bir aracın bagaj kapağı üzerinde hiçbir tedbir olmadan seyahat etikleri görüntülendi.
Görüntülerde sürücünün çocukların canını hiçe sayarak yoluna devam ettiği ve yoldan geçen diğer sürücülerin tepkilerine aldırış etmediği görülüyor. Görüntülerde ayrıca çocukların araç üzerinde ayağa kalkarak akrobatik hareketler de sergilediği görülüyor.
Kazaya davetiye çıkaran tehlikeli yolculuk sosyal medyada büyük tepki çekerken çocukların akıbetinin ne olduğu ise bilinmiyor.

Bagaj kapağı üstünde tehlikeli yolculuk

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