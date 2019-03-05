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Bagajda 1000 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.03.2019 13:25 | Son Güncelleme

İZMİT'te, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, pazarda gümrük kaçağı sigara satmak isteyen B.D.

Bagajda 1000 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, pazarda gümrük kaçağı sigara satmak isteyen B.D. yakalandı. Jandarma, hafif ticari aracın bagajında ele geçirilen 1000 paket kaçak sigaraya el koydu.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, B.D.'nin aracında taşıdığı gümrük kaçağı sigaraları Körfez Mahallesi'ndeki halk pazarında satacağı bilgisine ulaştı. Ekipler, aracı takibe alarak, bir süre sonra durdurdu. Hafif ticari aracın bagajında bulunan 1000 paket kaçak sigaraya el koyuldu. Sigaraları semt pazarında satmak istediği belirlenen B.D. hakkında yasal işlem başlatıldı.

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Bagajda 1000 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildiBagajda 1000 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

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