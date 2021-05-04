Bagajda cesedi bulunmuştu! Vahşetin nedeni 'kız meselesi' çıktı

Kestel ilçesi Vani Mehmet Mahallesi'nde yaşayan mahalleli, geçen pazar günü saat 20.30 sıralarında, Buluş Caddesi'nde uzun süredir park halinde olan plakasız otomobilden gelen kötü koku üzerine polise haber verdi. Polis ekipleri, kötü kokunun otomobilin bagajından geldiğini tespit etti. Savcılıktan alınan izin sonrası çilingirle açılan bagajdan çürümüş erkek cesedi çıktı. İnceleme yapan polis, cesedin, İnegöl ilçesinde 30 Mart'tan beri kayıp olan Sinan Sönmez'e ait olduğunu tespit etti. Otomobilin de Sönmez'e ait olduğu ve plakalarının söküldüğü tespit edildi. Sönmez'in cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

180 GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, otomobilin bırakıldığı adres ve çevresinde yaklaşık 180 güvenlik kamerasını inceleyerek şüphelinin Rusya vatandaşı Nariman S. olduğunu tespit etti. Yapılan takibin ardından adresi belirlenen Nariman S. ve cinayeti işlerken kendisine yardım ettiği değerlendirilen L.A., S.D., A.D. ve İ.Ç., polis ekiplerince gözaltına alındı.