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Bagajda götürülen yaşlı hasta için Sağlık Müdürlüğü inceleme başlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 13:29 | Son Güncelleme

Bursa’nın İznik ilçesinde 77 yaşındaki parkinson hastası bir kadının, hastanedeki tedavisi tamamlandıktan sonra evine hafif ticari aracın bagajında götürülmesi tepkiye sebep olurken, Sağlık Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlattı.İddiaya göre, uzun süredir yatalak olan parkinson ve alzheimer hastası Fatma Özdemir, dün gece sırtındaki ağrıları artınca yakınları tarafından İznik Devlet Hastanesi’ne getirildi.

Bagajda götürülen yaşlı hasta için Sağlık Müdürlüğü inceleme başlattı

Bursa’nın İznik ilçesinde 77 yaşındaki parkinson hastası bir kadının, hastanedeki tedavisi tamamlandıktan sonra evine hafif ticari aracın bagajında götürülmesi tepkiye sebep olurken, Sağlık Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlattı.
İddiaya göre, uzun süredir yatalak olan parkinson ve alzheimer hastası Fatma Özdemir, dün gece sırtındaki ağrıları artınca yakınları tarafından İznik Devlet Hastanesi’ne getirildi. Yaşlı kadın acil serviste 2 saat müşahede altında tutulup tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edildi.
Ancak yaşlı kadının oğlu Fehmi Özdemir, annesinin çok yaşlı olduğunu ve sırtında sürekli yatmaktan kaynaklı yaraların bulunduğunu belirterek, annesinin hasta nakil ambulansı ile evine bırakılmasını istedi. Özdemir, hastaneden kendisine "ambulans yok" dendiğini iddia etti. Bunun üzerine annesini sedyeden alıp battaniye içinde aracın bagajına koymak zorunda kaldıklarını anlatan Fehmi Özdemir, "Yaşanan bu durum gerçekten içler acısı. Annem bagajda tam 23 kilometre yol gideceğiz" diye konuştu.
Öte yandan hastaneye yetkilileri ise, hasta nakil aracının görevde olduğunu, bu yüzden şahsa o an ambulans tahsis edilemediğini, hasta yakının beklemeyip annesini götürdüğünü söyledi. Yaşanan olayla ilgili Sağlık Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmede hastanenin ihmalinin olup olmadığının anlaşılması için inceleme başlatıldığı belirtildi.

Bagajda götürülen yaşlı hasta için Sağlık Müdürlüğü inceleme başlattı

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